La note de conjoncture de la DEPF en six points clés

Voici les six points clés de la note de conjoncture de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) du mois de mars 2021:

1. Environnement international:

– L’économie mondiale: Amélioration des perspectives de la croissance mondiale (5,6% en 2021 après -3,4% en 2020, selon l’OCDE), soutenue par le déploiement des vaccins et le maintien de conditions monétaires et budgétaires favorables. La reprise s’avère plus robuste en Chine (7,8% après 2,3%) et aux Etats-Unis (6,5% après -3,5%) que dans la zone euro (3,9% après -6,8%). Les perspectives sont, toutefois, menacées par la propagation rapide des nouvelles variantes du coronavirus.

– Zone euro: perspectives de croissance fragile à court terme, freinée par la résurgence des infections. Une reprise vigoureuse est attendue au second semestre, sous réserve d’une accélération des vaccins. – Euro: 1,19 dollar le 19 mars, en baisse de 3,1% depuis début 2021.

– Pétrole: 64 dollars pour le baril du Brent le 19 mars, en hausse de 25% depuis début 2021.

2. Tendances sectorielles:

– Secteur primaire: les indicateurs confortent les perspectives favorables pour la campagne agricole 2020/2021 (cumul pluviométrique: +26,1% et taux de remplissage des barrages à usage agricole à 44,9% à fin janvier ; bonne situation du couvert végétal à fin février).

– Secteur secondaire: évolution positive de la production de l’énergie électrique (+1,8% à fin janvier) et relative amélioration du secteur industriel (poursuite de l’atténuation de la baisse de l’indice de production à -1,2% au T4-20 et amélioration du TUC de 1 point, en glissement annuel, à 72% en janvier 2021). – Secteur tertiaire: effet persistant de la crise sanitaire au niveau du secteur touristique (recettes voyages: -67,2% à fin janvier) et du transport (passagers aériens et activité portuaire: -68,4% et -7,7% à fin janvier), parallèlement à une évolution favorable de l’activité des télécommunications (parcs mobile et internet: +5,9% et +17,4% à fin 2020).

3. Ménages & Entreprises:

– Pouvoir d’achat des ménages: amélioration probable courant 2021, grâce à l’amélioration prévue des revenus des ménages, en relation avec les perspectives favorables de la campagne agricole 2020/2021 et avec la bonne tenue des transferts des Marocains résidant à l’étranger (+8,8% à fin janvier), dans un contexte de maîtrise de l’inflation (stagnation de l’indice des prix à la consommation en janvier). – Investissement: semble subir encore les effets de la crise sanitaire (importations des biens d’équipement: -16,4% ; crédits à l’équipement: -2,6% à fin janvier). Il devrait, toutefois, être relancé courant 2021 grâce à l’opérationnalisation du Fonds Mohammed VI pour l’investissement dans le cadre du plan de relance économique mis en œuvre.

4. Echanges extérieurs:

– Allégement du déficit commercial de 32,7% et amélioration du taux de couverture de 7,8 points à fin janvier 2021, incorporant une baisse des exportations (-5,2%), moins importante que celle des importations (-16%). – Les Avoirs Officiels de Réserve permettent de couvrir 7 mois et 20 jours d’importations de biens et services.

5. Finances publiques:

– Léger creusement du déficit budgétaire à fin février 2021 de 2,4% ou de 300 millions de dirhams pour se situer à 12,6 milliards de dirhams, incorporant une légère hausse des recettes ordinaires (+0,8%) et un recul des dépenses ordinaires (-2,5%) et des dépenses d’investissement (-6,5%), conjugués au repli de l’excédent des comptes spéciaux du Trésor (-21,9%).

6. Financement de l’économie:

– Décélération de la croissance des crédits bancaires à fin janvier 2021 à +4,1% après +5,1% un an auparavant, particulièrement, ceux au secteur non financier (+4,9% après +5,3%). Par objet économique, l’évolution des crédits bancaires incorpore une baisse des crédits à l’équipement (-2,6% après +5,7%) et à la consommation (-3,6% après +4,4%), le ralentissement de ceux à l’immobilier (+2,3% après +3,4%) et l’accélération de ceux de trésorerie (+13% après +6,3%). – Correction à la baisse des indices boursiers Masi et Madex au cours du mois de février 2021: -2,3% et -2,4% respectivement par rapport à fin janvier 2021, ramenant leur performance, par rapport à fin décembre 2020, à +0,6% chacun après +3% et +3,2% le mois précédent.