Législatives en Israël : Un scrutin pandémique et socialement distant 

Les Israéliens se dirigeront ce mardi aux urnes pour une quatrième élection nationale (législatives) en moins de deux ans dans un contexte dominé par la crise sanitaire qui quoique jugulée dans l’Etat hébreu, n’en est pas pour autant une étape franchie. Mais le constat est là, le taux de positivité est au plus bas depuis novembre en Israël, 1,5 % des tests de dépistage du coronavirus prélevés dimanche étaient positifs pour près de la moitié d’une population désormais totalement vaccinée, on ne fait pas mieux de par la planète. Mais, là n’est pas la question.

Mardi donc, pour une quatrième fois en moins de deux ans donc, ce sont plus de 6,5 millions de votants israéliens qui éventuellement se livreront une course aux urnes vers les 13 685 bureaux dont 750 dédiés aux malades en quarantaine, dans l’espoir de mettre fin, enfin on va dire, à l’impasse politique qui a commencé en décembre 2018 lorsque le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait lancé une première élection.

Il leur faudra faire le choix entre les 38 partis qui se disputent sur les 120 strapontins de la 24e Knesset sera assermentée le 6 avril. Les premiers résultats seront diffusés à 22 heures, mais ceux de l’ensemble des bureaux ne seront pas connu avant mercredi. Les résultats définitifs devraient être disponibles au plus tard le 31 mars après la collecte des 430 000 bulletins des bureaux de vote spéciaux des soldats, des émissaires et des prisonniers qui n’arriveront que jeudi ou au plus tard vendredi.

De quoi seront fait les lendemains politiques en Israël ? Va-t-on voté pour un gouvernement de droite mené par Benjamin Netanyahu ou pour une coalition qui siègera contre lui, tandis qu’une nouvelle impasse politique n’est pas à écarter non plus. L’indécision est telle qu’à moins du second dilemme Netanyahu a tout à gagner. Même l’option de l’impasse lui est favorable, puisqu’il garderait encore son poste de Premier ministre en attendant un autre cinquième scrutin.

Mais sur le terrain depuis que le cartel de Benny Gantz s’est décomposé on a l’impression que Netanyahu n’a même plus d’adversaire à sa taille. Benjamin Netanyahu aborde ces quatrièmes élections en position de force grâce notamment à la réussite de la campagne de vaccination, qui implique le retour à une vie normale pour la plupart des Israéliens. Mais il y a surtout son rôle de « bouclier » qui convainc les Israéliens depuis plus de deux décennies déjà. La vaccination n’est finalement que la confirmation une fois de plus de ce statut de bouclier. Un statut reconnu par beaucoup d’Israéliens qui peuvent ne pas l’aimer humainement, le trouver corrompu, mais qui lui rendent grâce de les protéger. Qui peut donc faire de l’ombre à « super Bibi » ?

Il y a certes, Yaïr Lapid, qui est à la tête d’un parti centriste caractérisé par son laïcisme mais il reste un allié. Il plaît à la gauche israélienne à qui le Parti travailliste n’a plus rien proposé d’original sur le plan social ou des affaires étrangères, ce qui fait qu’il a pratiquement disparu. Netanyahu, même s’il devait à nouveau faire un score médiocre, reste le seul à pouvoir bâtir une coalition majoritaire. C’est le centre de gravité des coalitions israéliennes, car tout se joue à droite en Israël. Netanyahu n’est challengé qu’à droite et il est même, c’est inouï, le concepteur et le gestionnaire de la droite radicale dans le seul but d’éviter les déperditions de voix. Benjamin Netanyahu a donc toutes les chances de retrouver le pouvoir, mais avec qui le partager ? C’est la seule vraie question !