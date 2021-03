Tourisme: Les recettes ont reculé de plus de 67% en janvier selon la DEPF

Les recettes touristiques ont reculé de 67,2% au titre du premier mois de cette année, soit une perte de 4,5 milliards de dirhams (MMDH), selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.

Le secteur touristique continue ainsi de pâtir des effets de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, relève la DEPF dans sa note de conjoncture de mars 2021, précisant que le volume des arrivées à la destination marocaine s’est replié de 78,9% à fin novembre 2020 et celui des nuitées de 72,3%, au lieu de hausses de 5,3% et 5,2% respectivement un an plus tôt.

D’après les données les plus récentes de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), l’apparition de nouvelles variantes du coronavirus a contraint de nombreux gouvernements à remettre en question leurs efforts d’assouplissement des restrictions sur les voyages.

En effet, au début du mois de février, 32% des destinations dans le monde sont complètement fermées au tourisme international, pour un total de 69 pays, dont 30 pays sont situés en Asie-Pacifique, 15 en Europe, 11 en Afrique, 10 dans les Amériques et 3 au Moyen-Orient.

Parmi ces pays, un peu plus de la moitié (38 destinations) sont fermées depuis au moins 40 semaines. Parallèlement, 34% des destinations dans le monde sont actuellement partiellement fermées aux touristes internationaux.