Rita Chraibi, la Marocaine qui prend d’assaut l’univers de l’immobilier aux Etats-Unis

Riche de ses créations diverses, Rita Chraibi s’est fait un nom sur le marché de l’immobilier mondial, dans l’univers de l’architecture d’intérieur.

Couronnés de succès, les projets de Rita Chraibi apportent une belle richesse culturelle, une vision innovatrice du design et un sens du style hors-pair, faisant de son cabinet, « International Designers LLC », une véritable référence dans l’univers de l’architecture d’intérieur.

Désormais, à travers le monde, nombre de résidences privées, demeures de luxe, hôtels et restaurants rayonnent de sa signature. Elle fusionne avec talent les codes du design d’intérieur et de la Haute Couture, et les grands noms avec qui elle collabore.

Pour la petite histoire, cette formidable passion qu’elle voue pour l’architecture et le design d’intérieur n’est pas anodine. Ca remonte même à son enfance. En effet, Rita suit les traces de sa grand-mère paternelle, Aziza Chraïbi, qui fut l’une des pionnières marocaines dans la promotion immobilière des années 50 en Afrique du Nord et en Europe. P

our lui rendre hommage, et convaincue d’avoir hérité de cette fibre créative, elle décroche son diplôme de l’École Camondo d’Architecture et de Design à Paris, avant de se lancer dans l’aventure immobilière en créant sa propre agence « International Designers » en 2001.

Entre sa passion de la décoration et son flair de businesswoman, l’univers de la création fut très vite perçu comme une vocation. Très influencée par l’art de vivre à la française, Rita multiplie la conception de luxueux projets résidentiels et hôteliers à travers le monde, se dotant rapidement d’une réputation de leader dans le domaine. Sa touche élégante et son style minimaliste font très vite sensation auprès d’une clientèle avertie. Sa signature est aujourd’hui reconnue en Europe, aux Etats-Unis, au Moyen Orient et en Afrique du Nord.

« Mon style de signature fusionne de manière unique des concepts et des éléments du design d’intérieur et de mode pour humaniser l’espace. Je pense qu’il n’y a rien de plus beau que de visualiser un espace intérieur comme un top model qu’il faut habiller, prêt à défiler sur un podium », souligne la créatrice marocaine. Pour se faire, Rita s’entoure d’une équipe d’experts et des meilleurs artisans pour apporter une variété de perspectives et d’idées sur

Vitrine de son excellence, sa firme « International Designers » est d’ailleurs régulièrement citée dans la presse américaine et européenne : The Wall Street Journal, Elle Decor, KBB, Mansion Global ou encore le prestigieux magazine Forbes ont déjà largement salué son expertise en matière de design d’intérieur.

Des collaborations prestigieuses

C’est d’abord au Maroc, à Casablanca, que Rita Chraïbi a lancé ses premiers projets. Avec des modèles exclusifs et des créations stylistiques uniques à la vision avant-gardiste, elle s’est très vite distinguée dans le secteur.

Elle conçoit et crée ses lignes signatures de meubles et matériaux de décoration dans ses usines marocaines, où le mobilier est fait sur mesure. Pour satisfaire sa clientèle exigeante, elle importe des articles haut de gamme en partenariat avec des marques luxueuses.

Animée par une volonté de surprendre et d’offrir l’inattendu, elle sélectionne des pièces exclusives issues de belles collaborations avec Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix, Kenzo Takada, Missoni Home, Lelievre Paris ou encore Roche Bobois. Si bien que rapidement, elle est sollicitée en Europe pour apporter son savoir faire, avant de partir à la conquête des Etats-Unis.

Rita y a ainsi poursuivi ses collaborations avec des acteurs clés de l’industrie immobilière, comme le très célèbre architecte français Jean Nouvel. Un tournant dans sa carrière ? Sa rencontre fructueuse avec l’architecte de renommée mondiale « Kobi Karp ». Leader américain dans la conception architecturale depuis plus de 20 ans, il a acquis une renommée internationale pour ses travaux et ses nombreux projets de villégiature.

Véritable icône de l’architecture à Miami, il a restauré de manière spectaculaire le quartier Art déco de Miami Beach, l’un des coins les plus prisés du pays.

Des projets luxueux et sophistiqués

En prenant le temps de la réflexion, Rita s’attarde ainsi sur la texture, la couleur, l’ambiance, le contexte et l’histoire de chaque création. « Mon travail est une fusion entre passé, présent et futur », explique t’elle. La mémoire du passé s’y traduit par la touche artisanale, l’esprit poétique et le sentiment familier d’une pièce à vivre. Alors que l’avenir vient s’exprimer à travers la technologie et l’innovation contemporaine. De par son savoir-faire, « International Designers » va ainsi donner naissance à des designs très sophistiqués dans n’importe quelle maison ou villa résidentielle. A son image, élégante et raffinée, Rita va personnaliser chaque pièce pour répondre aux attentes de ses clients. Visionnaire, grâce à son esprit inventif

Dès lors, avec sa vision singulière dans le monde du design, Rita n’a pas tardé à se faire remarquer auprès de l’industrie hôtelière. Parce que sa force réside justement dans la transformation d’intérieurs avec une exécution méticuleuse, de nombreux hôtels et restaurants ont fait appel à ses services.

Ainsi, The Oberoi Marrakech, Santo Pietri Hotel ou encore le Moorish Palace ont pu bénéficier de son expertise unique. En prime, au-delà de la créativité, si son travail est autant prisé c’est aussi beaucoup grâce à son engagement écologique. Déterminée à préserver l’environnement, Rita se fait fort d’utiliser divers matériaux recyclables, adoptant ainsi des stratégies innovantes pour répondre aux besoins actuels du design écologique.

« Ces dernières années, la technologie a occupé le devant de la scène à bien des égards, et nous avons oublié la nature. Or, nous devons comprendre que la terre doit être respectée… », souligne Chraïbi.