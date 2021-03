Les séparatistes récidivent aux Pays-Bas et profanent le drapeau marocain

Après Utrecht en janvier dernier, c’est la seconde fois cette année qu’aux Pays-Bas, le drapeau marocain est profané par des séparatistes en mal d’attention. Ce coup-ci c’est le consulat marocain de la Den Bosh qui a été visé tôt à l’aube de ce lundi

C’est le même mode opératoire qu’a choisi le même individu pour récidiver. A l’aube, il s’est présenté devant le consulat a arraché le drapeau marocain pour le piétiner et le profaner le remplaçant par une banderole, où il est inscrit «Vive le peuple», avant que les employés du consulat marocain n’interviennent pour l’enlever et la balancer au fond d’une benne à ordures, et de lever à nouveau le drapeau marocain. Il y a un deux mois, ce même individu s’était livré à ce même scénario accompagné de complices qui avaient, tout comme cette fois-ci, filmé la scène en direct où ils dénigraient notre Nation et ses institutions.

Le consul général du Maroc à Den Bosh, Boutaher Aherdane, sollicité par Hespress a déclaré que le consulat « avait été brutalement attaqué par des séparatistes et des traîtres qui ont profané le drapeau national marocain, essayant de le remplacer par un chiffon devant le siège de la représentation diplomatique marocaine, violant l‘interdiction de sortie imposée par le gouvernement néerlandais et profitant que ce consulat se trouve dans la zone industrielle de Den Bosh pour l’attaquer ».

Le consul général du Maroc a ajouté « qu’il avait au préalable informé les autorités néerlandaises de la gravité des menaces contre le consulat marocain de la ville de Den Bosh, que ce soit par téléphone ou par les réseaux sociaux et que les autorités néerlandaises lui avaient dit qu’elles prendraient les mesures de sécurité nécessaires ». Ce qui malheureusement ne fut pas le cas.

« Malgré cela, la même personne qui avait enlevé le drapeau national de la façade du consulat marocain à Utrecht a réitéré son acte odieux aujourd’hui » regrette le Consul général du Maroc dans la ville de Den Bosh. Ces agissements poussent à s’interroger sur l’indulgence des autorités néerlandaises envers ces actes coupables son auteur et ceux qui incitent à de telles activités belliqueuses. Boutaher Aherdane a estimé que ces individus constituent un réel danger pour les fonctionnaires et les employés des institutions diplomatiques marocaines aux Pays-Bas, ce « c’est du banditisme caractérisé, dont l’objectif principal est de perturber la nouvelle dynamique de la diplomatie marocaine qui comme chacun le sait, a jonché récemment son parcours de succès impressionnants au niveau international et particulièrement en ce qui concerne la question de notre intégrité territoriale ».

Le diplomate marocain a ajouté avoir déposé une fois de plus, plainte auprès des services de sécurité de Den Bosh, et l’ambassade du Maroc aux Pays-Bas a adressé de manière urgente une note verbale au ministère néerlandais des Affaires étrangères, dans le but de mettre un terme à «ces comportements irresponsables de ce groupe perfide, qui sert sans aucun doute les agendas hostiles au Royaume ». Pour notre part a poursuivi le Consul, « Nous avons hissé le drapeau du Maroc, accompagné de notre éternel slogan national : Dieu, la Patrie, le Roi et nous sommes en droit d’attendre des réponses à cette situation de la part des autorités sécuritaires et diplomatiques des Pays-Bas.

Selon les informations rapportées par le consul général du Maroc à Den Bosh, en référence au visionnage des caméras de surveillance, « les deux assaillants se trouvaient dans une voiture qu’ils ont garée à côté du consulat. Le véhicule tirait une remorque et transportait de longues échelles et du matériel qui leur ont servi pour commettre cet acte criminel vil et abject à trois heures du matin ».

Et de conclure « On est alors en droit de s’interroger sur les raisons pour lesquelles les autorités néerlandaises traitent avec indulgence ce récidiviste. A Utrecht les autorités l’avaient arrêté une première fois, mais l’ont relâché le même jour, sans pour autant qu’il ne soit poursuivi juridiquement, comme si de rien n’était ».