Russie : Poutine dénonce les critiques européennes contre le vaccin Spoutnik V

Le président russe Vladimir Poutine a rejeté lundi les critiques européennes concernant le vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V et a déclaré qu’il prévoyait de se faire vacciner lui-même cette semaine.

Vladimir Poutine a répondu à un haut responsable européen qui a déclaré que l’Europe n’avait pas besoin du vaccin russe Spoutnik V.

«Nous n’avons forcé personne à faire quoi que ce soit (…) mais nous nous interrogeons sur les intérêts que ces gens défendent, ceux de l’industrie pharmaceutique entreprises? ou celles des citoyens européens? », a déclaré le président de la Russie.

Après de nombreuses interrogations sur la date de sa vaccination, Poutine a déclaré qu’il allait l’effectuer mardi. « La vaccination est bien sûr le choix volontaire de chaque personne … D’ailleurs, j’ai l’intention de la faire moi-même demain », a-t-il déclaré.

La Russie a adopté le vaccin Spoutnik V en août, avant les essais cliniques à grande échelle, ce qui a suscité des inquiétudes parmi de nombreux experts sur le processus accéléré.

Dimanche, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a déclaré que l’Europe n’avait « absolument pas besoin de Spoutnik V », déclenchant une réaction féroce de Moscou.

Lors d’un entretien téléphonique avec le président du Conseil européen, Charles Michel, lundi, Poutine a accusé l’Europe de « politiques peu constructives et souvent conflictuelles » dans ses relations avec Moscou.

Alors que les dirigeants de l’UE se réunissent pour un sommet à Bruxelles jeudi et vendredi, Poutine a déclaré que Moscou était prêt à reprendre des relations normales si l’Europe le voulait, a déclaré le Kremlin.

La campagne de vaccination de la Russie a été plus lente que dans de nombreux pays. Seulement environ quatre millions des 144 millions d’habitants du pays ont jusqu’à présent reçu deux doses d’un vaccin et deux autres millions une première dose.

Le pays a été parmi les plus durement touchés par Covid-19, avec plus de 4,4 millions de cas de coronavirus et plus de 95000 décès.