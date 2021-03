La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge

La Bourse de Casablanca a clôturé lundi dans le rouge, à la veille de la première réunion trimestrielle du Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM) au titre de l’année 2021, affaiblie notamment par les valeurs informatiques, bancaires et des télécommunications.

Au terme d’une journée d’échanges exclusivement dans le rouge, l’indice principal de la cote casablancaise, le Masi, a affiché une perte de 0,20% à 11.442,78 points, alors que le MSI20 s’est replié de 0,28% à 931,91 points.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a abandonné quant à lui 0,21% à 9.308,69 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a régressé de 0,30% à 10.471,91 points et le FTSE Morocco All-Liquid a lâché 0,24% à 9.793,47 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a reculé de 0,37% à 869,88 points.

Au volet des variations sectorielles, 10 secteurs ont bouclé la journée en grise mine, contre 12 en hausse, tandis que les indices des « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » et « Transport » sont restés inchangés.

Le secteur des « Services aux collectivités » a accusé la plus forte baisse de la journée (3,86%), sous l’effet de son unique titre Lydec. L’indice des « Loisirs et Hôtels » a perdu 1,48%, et celui des « Sociétés de portefeuilles-Holdings » a reculé de 1%.

A la baisse également, l’indice des « Matériels, Logiciels et Services informatiques » a lâché 0,73%, plombé notamment par HPS (-1,11%), Involys (-1,1%), Microdata ( -0,66%) et M2M Group (-3,97%). Ce dernier a fait état lundi d’un résultat net consolidé de -19,87 millions de dirhams (MDH) à fin 2020, contre 35,28 MDH au titre de l’année 2019.

Parmi les baisses de la journée figurent également les secteurs des « Banques » (-0,68%), des « Mines » (-0,67%) et des « Télécommunications » (-0,32%).

Du côté des gagnants, l’indice « Industrie pharmaceutique » a pris 1,77%, soit la plus forte hausse de la journée, suivi de « Equipements électroniques et électriques » (+1,58%) et « Boissons » (1,04%).

De même, le secteur de l' »Electricité » a avancé de 0,67%, de l »‘Agroalimentaire/production » de 0,57% et « Assurances » de 0,55%.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 75,47 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central. Par valeurs, AtlantaSanad a drainé 13,24 MDH, Label Vie 9,72 MDH, Attijariwafa Bank 6,4 MDH et LafargeHolcim Maroc 5,44 MDH.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 592,75 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Atlanta Sanad (+3,99% à 83,05 DH), Colorado (+3,99% à 50,95 DH), Disway (+2,41% à 594 DH), Sothema (+1,98% à 2.788 DH) et Ennakl (+1,84% à 26 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par M2M Group (-3,97% à 918 DH), Lydec (-3,86% à 324 DH), Minière Touissit (-2,19% à 1.565 DH), BCP (-2,15% à 248,55 DH) et Afric Industries SA (-1,72% à 285 DH).