Le Maroc fait partie du Top 5 destinations les plus sûres où voyager, pour la troisième semaine consécutive, selon Tourlane, le spécialiste en ligne pour des voyages de rêve.

Grâce à l’efficacité de sa campagne vaccinale contre le coronavirus, le Maroc est encore dans le Top 5 des destinations les plus sûres où voyager.

Apparu au classement des destinations les plus sûres où voyager à la mi-février 2021, soit deux semaines après le lancement de sa campagne vaccinale, le Maroc a depuis progressé de quatre places et occupe aujourd’hui le 5ème rang du classement Tourlane, devant la Nouvelle-Zélande, l’Islande et le Zimbabwe, révèle le classement Tourlane des destinations les plus sûres, dévoilé lundi.

Par ailleurs, le Maroc est pour la troisième semaine consécutive, le seul autre pays d’Afrique du Nord à faire partie du classement avec l’Égypte, souligne l’étude établie en collaboration avec Johann Jones, ancien directeur adjoint de l’OTAN, désormais conseiller en sécurité chez Tourlane.

Une position totalement légitime selon Zoubir Bouhout, directeur du Conseil provincial du tourisme d’Ouarzazate, qui affirme que le Maroc prépare déjà sa relance post-Covid.

« En plus de sa stabilité politique et de son avancée en matière de sécurité, le Maroc a fait preuve d’une bonne résilience et d’une très bonne gestion pour contre-carré les effets négatifs causés par le coronavirus« , a-t-il déclaré à Hespress FR.

Le spécialiste du tourisme salue également la bonne gestion de la crise pandémique par le Maroc, qui permet désormais au tourisme de retrouver des couleurs.

« La mise en place d’un fond de sécurité pour le soutien des employés du secteur touristique et des dépistages en masse et la mise en place d’une stratégie de vaccination ont permis à notre pays de traverser cette période avec un minimum de dégâts », a-t-il ajouté.

« De plus, la mise en place de protocole sanitaire pour le secteur touristique permettra au Maroc d’assurer une relance d’une secteur d’abord en assurant l’accueil et l’hébergement des touristes nationaux en attendant la réouverture des frontières pour accueillir une clientèle internationale assoiffée de retrouver le soleil du Maroc et son merveilleux climat », estime-t-il.

L’enquête qui positionne le Maroc tout en haut inclut des destinations du monde entier actuellement ou prochainement accessibles aux voyageurs et prend en compte divers critères tels que le taux de notification des cas de Covid-19 sur 14 jours ou encore le score du règlement sanitaire international (RSI).