Revue de presse quotidienne de ce mardi 23 mars 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi 23 mars 2021

L’Opinion

• Cannabis, l’or vert du Maroc à multiples usages. Le cannabis est une plante à fort potentiel économique, notamment en matière de médication et de cosmétiques. L’imminente légalisation de son usage à ces fins et à bien d’autres augure d’une ère de renouveau. Plus que les revenus escomptés de la réorientation de sa culture vers des activités autrement plus porteuses que le simple usage récréatif, c’est la réhabilitation de larges pans de ces tissus productifs de la société qui constitue le principal gain de cette loi en phase de gestation.

• Dakhla : renouement remarquable avec le tourisme. La ville de Dakhla renoue avec le tourisme plus rapidement que des destinations nationales et internationales célèbres, a souligné la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui. En ouverture d’une rencontre avec les professionnels du secteur du tourisme et de l’artisanat dans la région Dakhla-Oued Eddahab, Fettah Alaoui a indiqué que la perle du Sud a pu maintenir ses activités touristiques malgré les contraintes liées à la pandémie de la Covid-19, une crise qui a eu un impact négatif sur le secteur du tourisme partout dans le monde. Les circonstances particulières actuelles nous interpellent pour saisir les opportunités qui s’offrent, dans un cadre partenarial et de synergie guidé par l’esprit de patriotisme et de l’intérêt général », a ajouté la ministre lors de cette rencontre à la quelle a pris part le directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), Imad Barrakad.

Le Matin

• Le Roi Mohammed VI a reçu lundi au Palais Royal de Fès, Mohamed Abdennabaoui, que le Souverain a nommé Premier président de la Cour de Cassation, et en cette qualité, Président délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. SM le Roi a également reçu El Hassan Daki, que le Souverain a nommé Procureur Général du Roi près la Cour de Cassation et en cette qualité, Président du Ministère Public.

• Le Roi Mohammed VI a reçu lundi au Palais Royal de Fès, Zineb El Adaoui, que le Souverain a nommée au poste de Premier Président de la Cour des comptes. A cette occasion, le Souverain a prodigué à la nouvelle présidente Ses Hautes Orientations, pour qu’elle veille à ce que cette Institution accomplisse ses missions constitutionnelles, particulièrement en matière de l’exercice du contrôle supérieur des finances publiques et dans le domaine de soutien et de protection des principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes.

• Le Roi Mohammed VI a reçu lundi au Palais Royal de Fès, Ahmed Rahhou, que le Souverain a nommé président du Conseil de la Concurrence.

• Le Roi Mohammed VI, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a reçu lundi au Palais Royal de Fès, les cinq membres du Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire, dont la nomination relève des prérogatives royales en vertu de la Constitution. Il s’agit d’Ahmed Ghazali et de Mohamed Amine Benabdellah, que le Souverain a bien voulu reconduire en tant que membres du Conseil ainsi que de Mohamed Zaoug, de Mohamed Nassar et de Khalid Laraichi, que Sa Majesté le Roi a nommés nouveaux membres de ce Conseil.

L’Economiste

• Impôts/CPU: une équipe de la DGI à la Chambre de commerce de Casablanca. La Direction régionale des impôts de Casablanca a affecté, depuis hier, trois conseillers à la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Casablanca (CCIS). Mission: informer les opérateurs économiques de la région sur les modalités d’application de la contribution professionnelle unique (CPU), instituée par la loi de finances 2021. Pour rappel, les contribuables concernés doivent souscrire leur première déclaration de chiffre d’affaires avant le 1er avril. La CCIS devrait rapidement activer ses relais pour promouvoir ce service, qui est bien évidemment limité dans le temps.

• Les jetons de peinture interdits. Le ministère de l’Industrie compte définitivement arrêter la pratique du jeton sous toutes ses formes ainsi que tout programme d’intéressement ou fidélité lié à la vente de la peinture. Le département a annoncé cette décision aux professionnels lors d’une réunion tenue hier. Les professionnels et fabricants de peinture de bâtiment disposent d’un délai allant jusqu’au 30 avril 2021 pour retirer du marché de façon définitive. Le département de Moulay Hafid Elalamy mettra d’ailleurs en place un dispositif de contrôle au niveau des usines, des circuits de distribution et à l’import pour veiller au respect de l’arrêt de cette pratique.

Libération

• Le CMS et Jaida s’allient pour accompagner la microfinance au Maroc. Le Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire (CMS), représenté par son président Mohamed Karim Mounir et Jaida, représentée par son président Mohamed Ali Bensouda, ont signé, jeudi, une convention de partenariat visant à renforcer la relation stratégique entre les deux institutions et à développer des actions communes en matière d’accompagnement du secteur de la microfinance au Maroc. A travers ce partenariat, Jaida et le CMS s’engagent à diagnostiquer et analyser les potentiels socioéconomiques des 12 régions du Royaume et à étudier l’état des lieux et mettre en place une cartographie des activités économiques spécifiques de chaque région, précise les deux parties dans un communiqué conjoint.

• La Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Béni Mellal-Khénifra et la Fédération des ligues des droits des femmes ont organisé à Khouribga, un colloque sur le thème « les prochaines échéances électorales, quelle parité et représentativité des femmes ». Dans une allocution à cette occasion, le président de la CRDH de Béni Mellal-Khénifra, Ahmed Taoufiq Zainabi, s’est arrêté sur les différents projets de lois approuvés par la Chambre des représentants et les récentes nouveautés apportées par ces textes législatifs dans leur dimension liée à la promotion de la représentativité féminine et aux garanties qui y sont liées de manière à atteindre l’égalité en termes d’accès aux postes de responsabilité dans les différents instances élues. Pour sa part, Mme Halima Banaoui, membre du Bureau fédéral de la Fédération des ligues des droits des femmes a présenté un mémorandum de la Fédération relatif à l’égalité dans l’accès aux instances élues et aux postes de responsabilité.

Al Bayane

• La deuxième phase du programme relatif au renforcement des capacités des porteurs de projets de l’économie sociale et solidaire (ESS) dans la région de Dakhla-Oued Eddahab a été lancée à Dakhla. Ce programme qui bénéficiera à 70 coopératives et 30 auto-entrepreneurs a été initié lors d’une rencontre de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui avec les professionnels du secteur du tourisme et de l’artisanat de la région. Il consiste à améliorer la productivité et les performances économiques des porteurs de projets de l’économie sociale et solidaire, à même d’assurer la solidité et la pérennité des activités nouvellement créées et de consolider les activités existantes. Il vise également à doter les responsables des organisations professionnelles des compétences opérationnelles nécessaires en matière de gestion, leur permettant ainsi de gagner en professionnalisme et en efficacité.

• Activité portuaire: baisse du trafic de 8,6% à fin février. Le trafic transitant par les ports gérés par l’Agence Nationale des Ports (ANP) a atteint un volume global de 13,6 millions de tonnes (MT) à fin février 2021, en baisse de 8,6%, par rapport à la même période un an auparavant. Par nature de flux, les évolutions enregistrées font état d’une baisse des importations de 8,5% avec un volume de 8,5 MT qui s’explique, notamment, par la baisse des importations des aliments de bétails (-27%), des céréales (-12,7%), du charbon (-9,8%) et du trafic des hydrocarbures (-13,9%), indique l’ANP dans une note de synthèse sur son activité portuaire. Les exportations ont connu, pour leur part, une baisse de 7,6% avec un volume de 4,7 MT, due particulièrement au recul du trafic des engrais (-16,6%), des phosphates (-18,9%) et du trafic des conteneurs en tonnage (-10,7%).

Al Massae

• RGPH-2024: Le FNUAP appuie « fortement » le Maroc. Le représentant résident du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) au Maroc, Luis Mora, a affirmé que le Fonds appuie « fortement » le Royaume pour la réalisation du prochain recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), prévu en 2024. Lors d’un entretien avec le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, Mora s’est aussi félicité de la nature des relations et du partenariat « historique » du FNUAP avec le HCP, qui est considéré comme une institution de référence au niveau national, mais aussi international.

• Le dirham s’apprécie de 0,14% face à l’euro du 11 au 17 mars. Le dirham s’est apprécié de 0,14% par rapport à l’euro et de 0,20% vis-à-vis du dollar américain, durant la période allant du 11 au 17 mars, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires. Au 12 mars, l’encours des avoirs officiels de réserve s’est établi à 307,5 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 0,1% d’une semaine à l’autre et en progression de 24,2% en glissement annuel.

Al Alam

• Kelaâ des Sraghna : Enquête judiciaire sur deux officiers de police présumés impliqués dans une affaire de pots-de-vin. La brigade de la police judiciaire du district provincial de sûreté de la ville d’El Kelaâ des Sraghna a ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, au sujet d’actes criminels reprochés à deux policiers, respectivement un officier de la paix principal et un officier de la paix, pour leur implication présumée dans une affaire de pots-de-vin. Les services de sécurité avaient ouvert une enquête concernant une déclaration déposée par un individu impliqué dans un accident de la circulation en état d’ébriété, dans laquelle il avance que lesdits officiers lui ont demandé une somme d’argent en contrepartie d’intervenir en sa faveur dans le traitement du dossier de cet accident.

• Taza: une équipe médicale porte assistance à une femme enceinte bloquée par la neige. Une équipe médicale relevant de la délégation provinciale de la santé de Taza a porté assistance à une jeune femme enceinte, coincée par la neige à Tizi Ouasli, au niveau du douar Sidi Aissa, alors qu’elle venait de perdre les eaux. Aussitôt informée par les autorités provinciales, une équipe médicale du centre de santé de Tisi Ouasli a été dépêchée sur les lieux, où la jeune femme (24 ans) a été prise en charge par la sage-femme avant d’accoucher de jumeaux, indique un communiqué du ministère de la santé.

Al Ahdath Al Maghribia

• Le Crédit agricole du Maroc (CAM) lancera dans les prochaines semaines un produit « acquisition ferme » destiné aux citadins désireux de retourner à la campagne, a indiqué le président du directoire du groupe, Tariq Sijilmassi. « Nous constatons une demande extraordinaire pour l’acquisition de petites fermettes qu’on peut qualifier de “ retour à la terre”. Il y a une tendance chez un certain nombre de personnes à retourner en milieu rural en s’achetant une maison ou une fermette”, a-t-il dit. Le CAM envisage à ce titre de sortir très prochainement des packages spécifiques. « Nous allons faire de l’acquisition des fermes et des fermettes en milieu rural un produit exactement comme celui du crédit habitat. Le client pourrait acheter une ferme comme s’il achète un appartement en ville”, a-t-il précisé, notant qu’il s’agit d’une réponse à un besoin né de la crise.

• Habboub Cherkaoui, directeur du bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), a affirmé que le projet de loi sur l’usage légal du cannabis, adopté par le gouvernement, pourrait limiter l’activité des trafiquants de drogue. En attendant l’adoption définitive de ce projet de loi, la lutte contre le trafic de drogue relève d’une stratégie constante, a-t-il dit dans un entretien accordé à l’agence de presse espagnole EFE, soulignant que cette stratégie a permis d’empêcher les cartels de trafic de cocaïne latino-américains d’entrer au Maroc et de mettre en place une plateforme de transit vers l’Europe.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Afrique du Sud : Un consulat mobile au profit de la communauté marocaine résidant à Cape Town. L’ambassade du Maroc en Afrique du Sud a organisé, samedi et dimanche, un consulat mobile au profit de la communauté marocaine résidant à Cape Town (1500 km de Pretoria) où se situe le siège de la Chancellerie. En droite ligne des Hautes Directives Royales, cette initiative obéit au souci permanent de délivrer un service consulaire de qualité et de proximité à l’ensemble de nos ressortissants marocains, là où ils se trouvent, a affirmé l’ambassadeur Youssef Amrani lors d’une allocution qu’il a prononcée devant les membres de la communauté à cette occasion. Lors de cette rencontre, l’ambassadeur a rappelé que la protection, l’accompagnement et la défense des intérêts des ressortissants marocains constituait un engagement premier et indéfectible de tout l’appareil diplomatique marocain à travers le monde.

• Le ministère de la Justice et le Centre d’Etudes et de Recherches sur le droit hébraïque au Maroc scellent un partenariat. Un mémorandum d’entente a été signé à Essaouira entre le ministère de la Justice et le Centre d’Etudes et de Recherches « Abraham Zagouri » sur le droit hébraïque au Maroc. Cet accord, signé à l’occasion d’un Colloque national sur la justice hébraïque au Maroc, initié à Essaouira par le ministère et le Centre, porte sur l’élaboration d’un cadre réglementaire pour un partenariat entre les deux parties, visant à introduire le droit hébreu marocain et son application par les tribunaux hébraïques du Royaume, de manière à contribuer au renforcement de la mémoire coutumière et institutionnelle de la justice hébraïque marocaine.

Bayane Al Yaoum

• Le président algérien fait de la haine contre le Maroc un « marqueur essentiel » de son identité et de sa démarche politique. Plus que l’ancien président Abdelaziz Bouteflika qui « feignait » une neutralité et jouait « une comédie macabre », son successeur Abdelmajid Tebboune a fait de la « haine » contre le Maroc un « marqueur essentiel » de son identité et de sa démarche politique, estime le politologue Mustapha Tossa. Le président algérien ne rate aucune occasion pour diffuser son venin contre son voisin de l’ouest et aucune sortie médiatique n’est dénuée de cette attaque contre le Maroc et de son unité territoriale, souligne Tossa dans une analyse publiée samedi sur le site Atlasinfo sous le titre « Tebboune, Bouteflika pire! » . « Tous ses discours publics contiennent obligatoirement ce soutien exhibé aux séparatistes du polisario », observe le politologue, ajoutant que depuis le début de son mandat, l’Algérie qu’il dirige officiellement ne cache plus son implication militante et militaire dans l’affaire du Sahara marocain.

• La discrimination raciale, un poison qui mine le progrès de millions d’individus à travers le monde. La Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, célébrée dimanche, vient mettre au pilori un phénomène qui entrave le progrès de plusieurs millions de personnes à travers la planète. Le Maroc, qui a abrité le séminaire international sur le suivi du Plan d’action de Rabat relatif à l’interdiction de tout appel à la haine, demeure toujours mobilisé et impliqué dans toutes les initiatives régionales et internationales visant à combattre le racisme et la xénophobie. Il accueillera le Sommet mondial de l’Alliance des civilisations prévu initialement pour l’année 2020, dès que le contexte mondial le permettra.

Assahra Al Maghribia

• Lutte contre le Covid-19 : Le Maroc a efficacement combiné « anticipation et fermeté » (média espagnol). Depuis le début de la pandémie liée au Covid-19, le Maroc a efficacement combiné anticipation et fermeté dans la gestion de cette crise sanitaire, souligne, lundi, le portail espagnol « niusdiario.es ». Le résultat de cette stratégie est efficace : une moyenne quotidienne, au cours de la dernière semaine, d’environ 400 infections et une incidence de 1,3 cas pour 100.000 habitants, écrit le média espagnol dans un article intitulé « les clés du succès du Maroc contre le Covid : fermeté et anticipation ». Aujourd’hui, le Maroc est l’un des premiers pays sur la carte des vaccinations contre le coronavirus, fait observer la publication appartenant au groupe Mediaset.

• Le Maroc multiculturel à l’honneur lors des célébrations de la Francophonie à Canberra. La multitude des affluents culturels et identitaires du Maroc a été au centre des activités organisées par l’Ambassade du Maroc à Canberra, à l’occasion de la célébration annuelle de la Francophonie. Lors de cet événement, auquel ont pris part des académiciens de différents domaines et des étudiants de l’Université, une réflexion approfondie a été menée sur les aspects sociologiques de la diversité linguistique et culturelle qui marque l’identité du Maroc, depuis des siècles.