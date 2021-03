Attentats de Bruxelles: La Belgique commémore les 5 ans d’un triste souvenir 

Le 22 mars 2016, deux attentats perpétrés à Bruxelles contre l’aéroport et une station de métro ont fait 32 morts et des centaines de blessés. En ce 22 ars 2021, la Belgique commémore dans la tristesse et le recueillement le souvenir macabre de ces attentats, étroitement liés à ceux du 13 novembre 2015 à Paris.

Covid-19 oblige, les événements symboliques prévus se limitent à des visites aux différents endroits où les attentats avaient eu lieu et à des témoignages restreints.

Ainsi, le Roi Philippe et la Reine Mathilde, le Premier ministre Alexander De Croo et des représentants des victimes ont observé une minute de silence à la station de métro Maelbeek à Bruxelles, vers 09h11, l’heure précise de l’explosion de la bombe déclenchée par le kamikaze Khalid El Bakraoui, dans une rame de métro qui venait de quitter la station Maelbeek.

Une heure auparavant, deux autres terroristes, Ibrahim El Bakraoui, le frère du kamikaze de Maelbeek et Najim Laachraoui s’étaient faits exploser dans le hall des départs de l’aéroport de Bruxelles, faisant également seize morts.

Les deux attentats avaient été revendiqués par le groupe terroriste État islamique (EI).

Cet hommage national intervient alors que nombreuses critiques fusent en raison des lenteurs de l’administration belge et des assurances, constatées dans la prise en charge et l’indemnisation des rescapés des attentats et des familles des victimes.