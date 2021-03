Décès de Nawal El Saadawi: L’hommage du président de L’IMA 

Suite au décès de l’écrivain égyptienne Nawal El Saadawi, le président de l’Institut de Monde arabe (IMA), Jack Lang, a tenu à rendre hommage à une « combattante rebelle ».

« Nawal El Saadawi était l’égérie égyptienne de l’émancipation de toutes les femmes arabes. En pionnière, elle luttera inlassablement pour défendre des causes humanistes et justes », a écrit Jack Lang.

Et d’ajouter: « Médecin psychiatre et prolifique femme de lettres, son franc-parler forçait l’admiration. Amazone moderne et audacieuse, elle aura écrit d’innombrables livres féministes de référence. Son fameux ouvrage +la femme et le sexe+, paru en 1969 fera d’elle une écrivaine reconnue et respectée ».

« En avocate éclairée, elle dénoncera sans relâche le patriarcat, la polygamie ou encore l’inégalité des droits de succession entre les hommes et les femmes. Contre l’excision, son combat aura été exemplaire », a-t-il encore dit, pour souligner que devant l’adversité et les nombreux obstacles d’une société corsetée, elle « ne baissera jamais les bras. Militante lumineuse, indépendante et fière de ses convictions, Nawal El Saadawi était portée par un idéal, celui de la justice et de la démocratie ».

Pour conclure: « Son talent humble, sa vision rebelle d’une société plus égalitaire et ses luttes contre tous les obscurantismes resteront une inspiration pour beaucoup. À jamais, Nawal El Saadawi sera une incontestable icône des droits des femmes arabes et dans le monde. La voix puissante de grande dame retentira toujours ».