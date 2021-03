Coronavirus: AstraZeneca rassure les Européens, son vaccin efficace à 80%

Au centre des critiques au niveau Européen, après de nombreuses autorisations et arrêts concernant des doutes sur sa sécurité, le vaccin produit par AstraZeneca révèle une efficacité de 80% contre le coronavirus selon son fabriquant, qui mené des essais aux Etats-Unis.

Après le récent blocage qu’il a connu dans de nombreux pays européens préoccupés par un risque élevé de formation de caillots de sang, le vaccin mis au point par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, a reçu l’approbation de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ainsi que l’Agence Européenne du Médicament (EMA), lui permettant de regagner la confiance des gouvernements.

Malgré tout, les doutes sur son efficacité ainsi que sur ses possibles effets secondaires posent toujours problème et font subsister un manque de confiance envers ce vaccin jugé moins efficace que ses concurrents américains Pfizer et Moderna.

Lundi, soucieux de dissiper les doutes, le laboratoire a annoncé que son vaccin avait une efficacité de 80% contre le coronavirus chez les personnes âgées et qu’il n’augmentait pas le risque de caillots sanguins, en se basant sur des essais cliniques de phase III menés aux Etats-Unis.

Sur le reste de la population, le vaccin est efficace à 79% pour prévenir le coronavirus symptomatique et réduit à 100% les formes sévères de l’infection et l’hospitalisation, selon le laboratoire.

Selon le communiqué du laboratoire qui annonce les résultats des essais cliniques menés aux Etats-Unis sur 32.449 participants en phase III, au moins 20% d’entre eux étaient âgés de plus de 65 ans et 60% avaient des problèmes de santé associés à des risques plus élevés de développer une forme grave de Covid, comme le diabète, l’obésité ou des problèmes cardiaques.

Et sur la totalité des personnes vaccinées, ayant reçu au moins une injection du vaccin, les scientifiques n’ont pas trouvé de risque accru de thrombose, un caillot sanguin qui se forme au niveau des veines.

Avec ces résultats, AstraZeneca/Oxford espère convaincre les pays encore récalcitrants qui s’étaient inquiétés du manque de données prouvant la sécurité du vaccin pour les personnes âgées.

A cause des récents événements liés au vaccin d’AstraZeneca/Oxford, la confiance des populations européennes envers ce vaccin a également chuté, selon une étude d’opinion menée par YouGov.

Ces deux dernières semaines, les populations de plusieurs pays européens, à l’instar de l’Allemagne, de la France, de l’Espagne, de l’Italie estiment que le vaccin d’AstraZeneca/Oxford est « plus dangereux ».

« Non seulement nous avons constaté une augmentation considérable du nombre de personnes qui le jugent dangereux au cours des deux dernières semaines en Europe, mais le vaccin AstraZeneca continue d’être considéré comme nettement moins sûr que ceux de Pfizer et Moderna », a indiqué, Matt Smith, datajournaliste à YouGov dans un communiqué.