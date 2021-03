L’UM5 de Rabat scelle plusieurs conventions pour promouvoir la recherche scientifique et l’innovation

Plusieurs conventions de partenariat ont été signées à Rabat, afin de promouvoir la recherche scientifique, l’innovation et l’échange d’expertises entre l’Université et l’entreprise.

Deux conventions cadre et spécifiques ont été signées par Mohammed Rhachi, Président de l’Université Mohammed V de Rabat (UM5), Salma Bougarrani, Directeur Général de la Société ‘GREEN WATECH’ et Bouchaïb Bounabat, Directeur de la Cité d’Innovation relevant de l’UM5. Le partenariat scellé vise à développer et valoriser des solutions innovantes pour la protection et la durabilité de l’environnement et notamment le traitement des eaux usées, dans le cadre du projet « GREEN AMANE », indique l’UM5 dans un communiqué parvenu à Hespress Fr.

Les deux conventions suivantes, cadre et spécifique, ont été scellées par Mohammed Rhachi, Président de l’Université Mohammed V de Rabat (UM5), Salah-eddine Barakat, Directeur Général de la société « RIFSO » et Bouchaïb Bounabat, Directeur de la Cité d’Innovation relevant de l’UM5. Ce partenariat a pour objectif de développer et valoriser des solutions et des plateformes innovantes basées sur les technologies pour la Finance (ou FinTech), et ce, dans le cadre du projet « FINANCEMENT 4.0».

Deux autres conventions cadre et spécifique ont été signées par Mohammed Rhachi, Président de l’Université Mohammed V de Rabat (UM5), El Houssain Ben Messaoud et Bouchaïb Bounabat, Directeur de la Cité d’Innovation relevant de l’UM5. Ce partenariat vise à développer et valoriser des solutions technologiques innovantes sécurisée pour la transformation digitale de la ville et de la région (Digital City), et ce, dans le cadre du projet « SAFE DIGITAL CITY » poursuit la même source.

Les dernières deux conventions, ont été signées par Mohammed Rhachi, Président de l’Université Mohammed V de Rabat (UM5), Younes Ouazri et Bouchaïb Bounabat, Directeur de la Cité d’Innovation relevant de l’UM5. L’objectif de ce partenariat est de développer et valoriser des solutions et des produits innovants pour la protection et la durabilité de l’environnement et notamment en matière de construction écologique et d’infrastructure de tourisme rural, dans le cadre du projet «CREATIVITY CITY ».

Les projets relatifs aux conventions signées sont composés des phases jalonnant tous projets de R&D et Innovation, depuis la définition de la problématique à traiter, jusqu’à son exploitation industrielle, en passant par la phase de maturation, et de développement et test du prototype du système cible explique l’UM5, notant que l’’Université Mohammed V de Rabat (UM5) à travers sa cité d’innovation, vise à accélérer et héberger de la chaîne d’Innovation-Valorisation, depuis la phase de maturation amont à la finalisation et la commercialisation de produits de la connaissance de l’UM5R dans le but de transférer les technologies à l’industrie.

L’UM5 vise aussi à réceptionner les demandes relatives à la Protection de la Propriété Intellectuelle, de réceptionner, analyser et étudier des projets d’innovation: Idée, Invention, Brevet, Licence, Startup, etc.