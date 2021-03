La caravane « Maroc des contes pour l’unité et la paix » fait escale à El Guerguarat

La caravane « Maroc des contes pour l’unité et la paix » a fait escale, dimanche au poste-frontière El Guerguarat.

Initiée par l’association des rencontres éducatives et culturelles « Conte’Act », sous le thème « contes marocains sans frontière » du 15 au 25 mars, cette caravane est organisée en partenariat avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports – Département de la Jeunesse et des Sports, dans le strict respect des mesures sanitaires et dans le cadre des initiatives visant à mettre en exergue et valoriser le patrimoine marocain immatériel.

Ainsi, le poste-frontière El Guerguarat a abrité une série d’activités dans l’art de « Halqa », animée par des conteurs qui ont emporté le public dans le patrimoine oral marocain.

Cette caravane culturelle itinérante, qui a entamé son périple aux provinces du Sud du Royaume par une programmation riche en activités artistiques, notamment des spectacles de contes et des séquences musicales interprétés avec brio par Mohamed El Ghaoui et Aziza Malak.

Selon la directrice de la caravane et présidente de l’Association Conte’Act pour l’éducation et les cultures, Najima Thay Thay Rhozali, cet événement culturel a débuté dans la ville d’Oujda et sillonné plusieurs villes du Royaume avant d’arriver aux provinces du Sud, faisant escale aux places publiques et marchés hebdomadaires pour rencontrer les conteurs locaux.

« Cette caravane dédiée à l’art et au patrimoine qui a fait escale à la région Dakhla-Oued Eddahab a rassemblé 34 conteurs tout au long de son périple et de chercheurs dans le patrimoine immatériel », a-t-elle dit, ajoutant que cette manifestation culturelle si singulière se veut « porteuse » des messages de l’amour, de la paix et de la fraternité et elle va de pair avec la stratégie du Maroc visant à valoriser la mémoire nationale et à promouvoir les valeurs de tolérance et de la diversité culturelle et religieuse.

L’événement qui se poursuit jusqu’au 25 mars dans plusieurs villes, vise à mettre en valeur le patrimoine culturel maghrébin commun et à consolider les liens historiques d’amitié et de fraternité unissant les pays du Maghreb, à même de renforcer la diplomatie culturelle.

A noter que la caravane « Maroc des contes pour l’unité et la paix » avait fait escale, samedi à Dakhla, où un aréopage de conteurs a réussi à attirer l’attention d’un public avide de renouer avec ces arts ancestraux.