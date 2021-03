« Parfois le poète aime », nouveau recueil de poésies de Said Kobrite

Le journaliste et écrivain Said Kobrite vient de publier un nouveau recueil de poésies intitulé « Parfois le poète aime ».

Le poète, auteur de plusieurs ouvrages dont « Rendez-vous ajournés » (recueil de textes, 2013), « Telle une passion qui court après le vent » (poésie, 2016) ou encore « Je vais vers toi, captif de ton secret » (poésie, 2018), partage avec le lecteur dans la quatrième de couverture l’esprit de ce recueil : « écrit dans une rage désespérée, ce texte dit moins la révolte saillante, que la fragilité. Les rôles sont inversés : l’homme n’est que cela : une espérance. Et la figure féminine, diabolisée : un métal froid ». «

À la manière d’un joaillier, le poète fait ici un travail à façon ! Il se fait payer son geste et sa sueur à l’amante qui propose une matière brute. Le discours amoureux, saisi dans toutes ses nuances, ne reproduit pas des formes et des motifs connus », poursuit M. Kobrite dans l’exposition de son ouvrage, dont le poète « va au-delà de la taxinomie pour nous proposer des états où c’est l’homme, enfin advenu, que l’on voit. L’égotisme n’est qu’apparent. Le verbe poétique vient constamment le vicier et racheter ainsi le texte de l’empire du témoignage.

Le lecteur ne perçoit sous le corps exhibé que le squelette de celui qui fut homme et qui est devenu, après dérives et naufrages, pleinement poète ». Titulaire d’un doctorat dédié au Discours culturel dans la presse audio-visuelle au Maroc (2004) et lauréat, en 2004, du Grand prix national de la presse – catégorie radio, Said Kobrite est président de la Maison de la presse au Maroc, membre du Conseil national de la presse et membre du Bureau exécutif de l’Union des écrivains du Maroc.