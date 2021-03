Le temps qu’il fera ce lundi 22 mars 2021

Ci-après les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 22 mars 2021, telles qu’établies par la Direction générale de la Météorologie (DGM)

– Temps froid sur les reliefs de l’Atlas et assez froid sur l’Oriental.

– Ciel largement ensoleillé sur l’ensemble du pays.

– Vent assez fort avec chasse-sable sur les provinces sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de -07/02°C sur l’Atlas, -02/04°C sur le Rif, l’Oriental et les versants Sud-Est, 00/06°C sur les Plateaux de Phosphates et Oulmès, le Saïss et les plaines à l’Ouest de l’Atlas, 07/12°C sur le Tangérois, la Méditerranée, le Sud-Est, les plaines atlantiques nord et centre et de 09/15°C sur les provinces sud.

– Températures maximales de l’ordre de 08/14°C sur les reliefs de l’Atlas et du Rif, 10/16°C sur l’Oriental et l’Est du Saïss, 16/22°C sur les versants Sud-Est, la Méditerranée, le Tangérois, les plaines Nord, les Plateaux de Phosphates et Oulmès, 20/26°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, Abda, Chiadma et le Sud-Est, 22/28°C sur le Souss et le nord des provinces sud et de 28/34°C sur le sud des provinces sahariennes.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée sur les côtes atlantiques, temporairement agitée à forte le matin entre Essaouira et Tarfaya.