Francophonie: Le GADF se mobilise en faveur de l’Hôpital d’Enfants de Rabat

A l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, le Groupe des Ambassadeurs et Délégués francophones (GADF) à Rabat, s’est mobilisé pour faire un don collectif de jouets et de livres à l’Hôpital d’Enfants de Rabat.

En présence de Mouna Hajjouji, Présidente de l’Association des Amis de l’Hôpital d’Enfants, le Président du Groupes des Ambassadeurs et Délégués francophones, l’Ambassadeur Ibrahim Al Khalil Seck du Sénégal, a remis symboliquement quelques jouets aux enfants au nom de tous les ambassadrices et ambassadeurs du groupe.

Parce que cette journée est aussi celle de la solidarité envers les plus fragiles, les Ambassadeurs francophones ont tenu à être présents auprès des enfants hospitalisés, et apporter tout leur soutien à l’Association des Amis de l’Hôpital des enfants et au personnel soignant durant cette période difficile en raison de la crise de la COVID-19, relève le GADF.

Chaque année, à la date du 20 mars, la Journée internationale de la Francophonie est célébrée dans le monde entier, dans les pays francophones mais aussi dans ceux où la langue française est moins répandue.

La date fait référence à la naissance, le 20 mars 1970 à Niamey (Niger), de l’Agence de coopération culturelle et technique, qui allait devenir l’Organisation internationale de la Francophonie.

Cette année, cette journée s’inscrit sous le thème « Femmes francophones, Femmes résilientes », en hommage à toutes les femmes des 88 États et gouvernements de la Francophonie, qui se battent au quotidien, en particulier pendant cette crise sanitaire sans précédent.

A noter que le GADF regroupe l’ensemble des Ambassadeurs et Délégués francophones, représentants les États et gouvernements membres de la Francophonie accrédités à Royaume du Maroc. Après Bruxelles, Paris et Genève, Rabat constitue la quatrième place diplomatique francophone et la première en Afrique.