Revue de presse quotidienne de ce lundi 22 mars 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi 22 mars 2021

L’Opinion

• Journée Mondiale de l’Eau : L’eau entre stratégie, financement, arbitrage et innovation. Ce 22 mars 2021, le monde célèbre la Journée Mondiale de l’Eau. Chantier déterminant pour notre pays alors que plane la menace de la pénurie hydrique, l’optimisation de la gestion des ressources hydriques s’inscrit actuellement dans le cadre du programme national prioritaire d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027. La stratégie à long terme dédiée à l’eau – dont le programme 2027 est une première composante – est le tant attendu Plan National de l’Eau 2020-2050, annoncé depuis plus d’une année. En attendant la vision 2050, le programme national 2020-2027 a le mérite de fixer les priorités et objectifs à atteindre dans les prochaines années.

• Programme « Intelaka »: plus de 1.700 entreprises ont bénéficié d’un financement à Fès-Meknès. Un total de 1.718 entreprises dans la région de Fès-Meknès ont bénéficié de financement dans le cadre du programme intégré d’appui et de financement de l’entreprenariat « Intelaka » pour un montant global de 248,4 millions de DH (MDH). Ce chiffre représente 10,8pc de part pour la région qui se classe en 3ème position au niveau national, selon des données présentées, mercredi à Fès, par le directeur général du centre régional d’investissement (CRI), Yassine Tazi, à l’occasion de la réunion du comité régional d’accompagnement et de suivi dudit programme. Les secteurs les plus représentés sont l’agriculture avec 37 pc, le commerce et la distribution (26 pc) et l’industrie (12 pc), précise M. Tazi lors de cette réunion, consacrée à la présentation du bilan 2020 du financement du programme « Intelaka » aux niveaux national et régional, ainsi qu’au suivi des actions d’amélioration de l’offre d’accompagnement au niveau régional.

Le Matin

• Emploi: la Mauritanie souhaite tirer profit de l’expérience marocaine « pionnière ». La Mauritanie souhaite tirer profit de l’expérience marocaine « pionnière » dans les domaines de l’emploi et de la formation, a indiqué le ministre mauritanien de l’Emploi, de la jeunesse et des sports Taleb Ould Sid’Ahmed. « Le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle Mohamed Amakraz nous a présenté les différents programmes en cours d’exécution dans le domaine de l’emploi, mais aussi en matière de formation », a souligné Sid’Ahmed à l’issue d’un entretien avec son homologue marocain. Le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle Mohamed Amakraz a de son côté indiqué avoir discuté avec son homologue mauritanien des programmes initiés dans les secteurs du travail, de l’emploi et de la protection sociale dont le programme Intelaka, une idée marocaine innovante lancée par SM le Roi, mais aussi du plan national de l’emploi et le vaste programme de protection sociale dans lequel s’engage le Royaume.

• Zone logistique de Kénitra : les études techniques et de marché arrivent. C’est parti pour le processus de développement de la plateforme logistique de Kénitra. Le département de la Logistique a lancé un appel d’offres pour la réalisation de l’étude de marché et de programmation architecturale et technique de ce projet. Coût de ce marché : 1,5 million de dirhams. Selon le ministère, le processus devrait aboutir à la programmation d’une zone logistique qui répond, tant par ses caractéristiques que par ses équipements, aux besoins des chargeurs et autres parties concernées et contribuer à la création des emplois et de la valeur ajoutée au niveau de la province de Kénitra. «Le projet de plateforme devra être réalisé au niveau de Kénitra. Le terrain choisi pour abriter la future zone couvrira une superficie de 55 ha.

L’Economiste

• Amara : “Le Maroc ne connaîtra jamais la soif”. “Le Maroc ne connaîtra jamais la soif. C’est impossible, puisque nous avons 3.500 km de côtes”, a assuré le ministre de l’Équipement, des transports, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara. “Contrairement à ce que pensent certains, le dessalement est pratiqué au Maroc depuis les années 70, dans les provinces sahariennes”, a rappelé le ministre, soulignant que le Royaume est en train d’envisager le dessalement pour les villes du nord”. “Pour l’heure, nous avons fait une petite station de dessalement à Al Hoceïma avec une capacité de 6 millions de mètres cubes par an”, a fait savoir Amara. “La grande station en phase finale est celle d’Agadir à Chtouka Aït Baha qui sera à 144 millions de mètres cubes par an”, a-t-il fait remarquer dans un entretien.

• Le stade de Bouznika bientôt prêt. Le stade de Bouznika sera prêt durant les prochains jours. D’un coût de 33,5 millions de DH et d’une capacité d’accueil de 5.000 spectateurs, ce stade fait partie d’un grand projet dont le coût global dépasse 104,9 millions de DH. Il comprend une salle couverte, un complexe culturel, une bibliothèque, un hôtel pour sportifs et une maison des jeunes ainsi qu’un complexe commercial.

Libération

• L’autonomie est l’unique base pour une solution juste et durable de la question du Sahara. L’autonomie est une proposition sérieuse et crédible qui constitue l’unique base pour une solution juste et durable du conflit régional autour du Sahara, a souligné Paul Olivier Delannoy, bourgmestre (maire) de la ville belge de Tournai. Dans une déclaration à la presse à l’issue d’un entretien avec le consul général du Maroc à Liège, Hassan Touri, Delannoy a indiqué qu’il enverra une lettre officielle au président du Conseil européen Charles Michel pour lui demander que l’Union européenne prenne une décision dans cette direction afin de soutenir la position marocaine. Saluant l’initiative du bourgmestre de Tournai, le consul général du Royaume a affirmé qu’il s’agit là d’un geste qui conforte la position du Royaume et ses efforts visant à défendre la justesse de la cause nationale sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

• Maroc: Plus de 84.000 entreprises créées en 2020. Le nombre d’entreprises créées au Maroc durant l’année écoulée s’est établi à 83.806, selon l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC). Ces entreprises se répartissent entre personnes morales (54.691) et personnes physiques (29.115), précise l’OMPIC dans son baromètre des créations d’entreprises. Pour les entreprises personnes morales, dont le total a été de 697.400 en 2020, la répartition sectorielle fait ressortir la domination du commerce avec une part de 32,51%, suivi du Bâtiment et travaux public (BTP) et activités immobilières (24,37%) et des services divers (17,07%), fait savoir la même source.

Al Bayane

• La Réunion du CPS de l’UA sur le Sahara, un « non-événement » pour le Maroc. Le Maroc ne se sent ni concerné ni intéressé par le communiqué qui a sanctionné la réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA), tenue le 9 mars 2021 sur la question du Sahara marocain, a affirmé, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. Il s’agit d’un «non-événement» pour le Maroc, qui continue à travailler au sein de l’UA dans le cadre de la décision 693 de l’Union, a précisé Bourita, lors d’un point de presse à l’issue d’entretiens avec son homologue guinéen, Ibrahim Khalil Kaba. «Ce communiqué est le fruit de manœuvres et d’irrégularités qui ont entaché la procédure d’adoption», a souligné Bourita, qui a rappelé dans ce contexte que la réunion du CPS a eu lieu le 9 mars, alors que le document est sorti le 19 du mois.

• Reprise lundi des études et de la diffusion des cours à distance. Les études reprendront lundi prochain dans tous les cycles scolaires avec la diffusion des cours sur les chaînes TV, après expiration des vacances du 3e trimestre, a indiqué samedi le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans un communiqué, le ministère informe les élèves et leurs parents ainsi que les cadres pédagogiques et administratifs, que les études reprendront le 22 mars après les vacances scolaires qui se sont étalées du dimanche 14 mars 2021 au dimanche 21 mars 2021. Il annonce également la reprise de la diffusion des cours à distance via les chaînes de télévision Attaqafia, Laayoune et Al Amazighia, ainsi que sur le portail TelmidTICE, selon la programmation temporelle spécifiée dans le réseau de diffusion vidéo des cours à distance, via le portail officiel du ministère www.men.gov.ma, et sa page officielle sur les réseaux sociaux, conclut le communiqué.

Al Massae

• Le trafic aérien chute de 73,24% à fin février (ONDA). Les aéroports marocains ont accueilli 1.063.224 passagers au titre des deux premiers mois de cette année, en chute de 73,24% par rapport à fin février 2020, selon l’Office national des aéroports (ONDA). L’aéroport Mohammed V a enregistré 520.613 passagers, en baisse de 67,25%, suivi de Marrakech (105.378), de Tanger (94.703) et de Nador (64.994), précise l’ONDA. Pour le seul mois de février, le trafic aérien a diminué de 78,47% à 420.384 passagers. L’aéroport Mohammed V a accueilli 211.800 passagers (-71,29%), tandis que celui de Tanger Ibn Battouta, qui occupe la 2ème place en termes du nombre de passagers, a accusé un repli de 63,77% à 37.969 passagers.

• Le CMS et Jaida s’allient pour accompagner la microfinance au Maroc. Le Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire (CMS), représenté par son président Mohamed Karim Mounir et Jaida, représentée par son président Mohamed Ali Bensouda, ont signé, jeudi, une convention de partenariat visant à renforcer la relation stratégique entre les deux institutions et à développer des actions communes en matière d’accompagnement du secteur de la microfinance au Maroc. A travers ce partenariat, Jaida et le CMS s’engagent à diagnostiquer et analyser les potentiels socioéconomiques des 12 régions du Royaume et à étudier l’état des lieux et mettre en place une cartographie des activités économiques spécifiques de chaque région, précise les deux parties dans un communiqué conjoint.

Al Ahdath Al Maghribiya

• Le CAM lancera bientôt un package « ferme », un trait d’union entre la ville et la campagne. Le Crédit agricole du Maroc (CAM) lancera dans les prochaines semaines un produit « acquisition ferme » destiné aux citadins désireux de retourner à la campagne, a indiqué le président du directoire du groupe, Tariq Sijilmassi. « Nous constatons une demande extraordinaire pour l’acquisition de petites fermettes qu’on peut qualifier de » retour à la terre ». Il y a une tendance chez un certain nombre de personnes à retourner en milieu rural en s’achetant une maison ou une fermette”, a fait observer Sijilmassi. Le CAM, qui est un trait d’union entre la ville et le monde rural, envisage à ce titre de sortir très prochainement des packages spécifiques.

• AMMC et le CNP lancent un cycle de formations au profit des journalistes. L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et le Conseil national de la presse (CNP) ont inauguré, vendredi, leur cycle de formations au profit des journalistes de la presse marocaine. Destinée aux journalistes arabophones, cette formation vise à mieux outiller les journalistes et leur permettre d’acquérir des connaissances supplémentaires pour mieux appréhender et analyser les informations relatives au marché des capitaux au Maroc, indiquent l’AMMC et le CNP.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• La justice hébraïque, une partie intégrante du système judiciaire marocain. Le ministre de la Justice, M. Mohamed Ben Abdelkader, a affirmé, vendredi à Essaouira, que la justice hébraïque constitue une partie intégrante du système judiciaire du Royaume, soulignant l’importance et l’attention accordées à la composante hébraïque en tant que l’une des manifestations de la diversité qui caractérise l’identité marocaine. Intervenant à l’ouverture d’un Colloque national sur la justice hébraïque au Maroc, organisé à « Bayt Dakira » par le ministère de la Justice et le Centre d’Etudes et de Recherches sur le Droit Hébraïque au Maroc et rehaussé notamment par la présence d’André Azoulay, Conseiller de SM le Roi, président-fondateur de l’association Essaouira-Mogador et président d’honneur du Centre d’Etudes et de Recherches sur le Droit Hébraïque au Maroc, Ben Abdelkader a indiqué que la tenue de cette rencontre dans cet Espace emblématique intervient dans le sillage d’une série d’actions que son département envisage d’entreprendre pour mettre en lumière la justice hébraïque et les rôles qui lui sont dévolus.

• Le Maroc, un allié important des USA. Le Maroc est un allié important des Etats-Unis d’Amérique, a affirmé le politologue français, spécialiste du Monde arabe et de l’Islam en occident, Gilles Kepel. « On l’a vu avec la reconnaissance par l’Administration US de la souveraineté du Maroc sur le Sahara », a-t-il dit dans une interview accordée à la station « Atlantic Radio ». Kepel a exclu tout changement de la position américaine vis-à-vis de ce dossier car, « ça serait détricoter des choses qui ont été faites ».

Rissalat Al Oumma

• Sénégal : Centenaire d’Amadou Mahtar Mbow, une célébration sous le Haut patronage de SM le Roi. Le Sénégal a célébré, samedi, le centenaire de l’ancien directeur général de l’UNESCO, Amadou Mahtar Mbow, un évènement placé sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI et du président sénégalais Macky Sall. La célébration initiée également sous le patronage des chefs d’Etat guinéen, Alpha Condé, nigerien, Mahamadou Issoufou, et burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, s’est déroulée au Musée des civilisations noires à Dakar et a été marquée par le vernissage d’une exposition sur la vie et l’oeuvre de Mahtar Mbow.

• Bourita reçoit son homologue guinéen, porteur d’un message du président Alpha Condé à SM le Roi. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu vendredi le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, Ibrahima Khalil Kaba, porteur d’un message du président Alpha Condé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Lors d’une conférence de presse tenue à l’issue des entretiens avec Bourita, Kaba a souligné que les relations entre le Royaume du Maroc et la Guinée ont toujours été « très spéciales » et se sont davantage renforcées grâce aux échanges de visites des dirigeants des deux pays.

Bayane Al Yaoum

• L’OMS réitère son appui au vaccin d’Astrazeneca. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a réitéré vendredi son appui à l’utilisation du sérum d’AstraZeneca contre le Covid-19, jugeant positif le profil bénéfice-risque du vaccin. Les données disponibles ne suggèrent pas d’augmentation globale des conditions de coagulation telles que la thrombose veineuse profonde ou l’embolie pulmonaire après l’administration du vaccin, a précisé le Comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale (GACVS) de l’OMS, qui s’est réuni virtuellement du 16 au 19 mars pour examiner les informations sur des incidents et troubles de la coagulation rares et inhabituels après la vaccination avec le vaccin.

• ASMEX/TFO Canada: Partenariat pour accompagner les exportateurs marocains. L’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) et l’Agence gouvernementale canadienne en charge du Commerce Extérieur, de l’investissement et de la durabilité du commerce (TFO Canada) ont conclu un partenariat visant à soutenir les exportateurs marocains. Ce partenariat porte sur un financement canadien pour accompagner, former et renforcer les compétences des exportatrices et exportateurs marocains. Cette entente, qui porte sur le partage du savoir-faire marocain en matière d’export avec les pays africains, consacre un focus spécial sur l’accompagnement des femmes exportatrices et des exportations à forte valeur ajoutée culturelle, immatérielle et technologique, précisent les deux parties.

Al Alam

• Agence européenne des médicaments: AstraZeneca, « sûr » et « efficace ». L’Agence européenne des médicaments (EMA) a affirmé que le vaccin contre le coronavirus d’AstraZeneca reste « sûr » et « efficace », et que son utilisation n’augmente pas le risque d’incidents thromboemboliques ou de caillots sanguins. Cet avis de l’EMA intervient après que de nombreux pays européens ont suspendu l’utilisation de ce vaccin en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins chez certaines personnes qui l’on reçu. Emer Cooke, directrice de l’Agence européenne des médicaments, a affirmé qu’aucune preuve n’existe entre les cas de thromboses détectés et la responsabilité du vaccin AstraZeneca.

• Rabat: les autorités locales entament la démolition des constructions illégales sur la plage. Elles ont notamment démoli des cafés et des bâtiments construits sans autorisation sur la plage de la capitale. Les autorités locales de Rabat ont également détruit des écoles de surf privées ainsi que toutes les constructions qui, bâties sans autorisation, ont défiguré la plage, empiété sur les cimetières et entraîné la démolition d’un mur historique datant de 1757.

Assahra Al Maghribia

• Les travaux de la réunion de la Commission scientifique de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, consacrés à l’examen du projet de la « Charte des Ouléma Africains », se sont ouverts samedi à Nouakchott, avec la participation de scientifiques, experts et membres de la Fondation issus de plusieurs pays africains, outre une délégation de scientifiques marocains. Prévue sur deux jours, cette réunion intervient suite aux recommandations de la session ordinaire du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, tenue les 17 et 18 décembre 2019 à Fès et couronnée par l’approbation de l’élaboration d’un document référentiel, comme étant « la Charte des Ouléma Africains » affiliés à la Fondation. Cette charte est axée sur cinq principes complémentaires que sont « la science et les savants dans le contexte africain », « la préservation des grandes constantes religieuses africaines », « les valeurs islamiques et la protection du commun religieux », « la protection de la sécurité spirituelle en Afrique » et « Afrique: perspectives et aspirations ».

• Dakhla renoue avec le tourisme plus rapidement que des destinations nationales et internationales célèbres. La ville de Dakhla renoue avec le tourisme plus rapidement que des destinations nationales et internationales célèbres, a souligné samedi la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui. En ouverture d’une rencontre avec les professionnels du secteur du tourisme et de l’artisanat dans la région Dakhla-Oued Eddahab, Mme Fettah Alaoui a indiqué que la perle du Sud a pu maintenir ses activités touristiques malgré les contraintes liées à la pandémie de la Covid-19, une crise qui a eu un impact négatif sur le secteur du tourisme partout dans le monde.