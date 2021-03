Coronavirus : un jour dans le monde

Ce dimanche 21 mars 2021, le coronavirus Covid-19 touche 123 055 048 cas confirmés et a fait au total 2 712 759 morts dans le monde selon l’Université Johns Hopkins qui fait état également de 69 705 276 cas de rémissions depuis le départ de l’épidémie en Chine, il y a de cela plus de quinze mois.

Maroc :

Le Royaume a enregistré durant les 24 heures allant de samedi 18H à dimanche 18H, 246 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 382 nouvelles guérisons et 4 nouveaux décès. De plus, 4 264 168 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 2 423 380 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé. La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 491.709 cas confirmés, 8.767 décès (soit un taux de mortalité de 1,78%), 479 252 guérisons, un total de 5 375 491 tests (soit une augmentation de 6 358), et 3 690 cas en cours de traitement dont 408 dans un état grave (25 sous intubation).

Afrique :

L’Afrique du Sud berceau de la pandémie sur le continent, enregistre 1 536 801 (+1 378) de nombre de cas avérés et 52 082 (+47) morts, 182 983 personnes ont reçu une première injection de vaccin. Elle est suivie du Maroc 491 463 (+444) cas confirmés et 8 763 décès (+8), de la Tunisie 244 776 contaminations et 8 506 décès, de l’Égypte, 194 127 et 111 512 décès. Viennent ensuite l’Ethiopie 183 863 cas et 2 618 décès, de l’Algérie 116 066 cas et 3 055 morts, de la Libye 150 341 cas et 2 487 décès, et du Nigéria 161 528 cas et 2027 décès.

Europe :

La France déplore 138 décès du coronavirus et 35 088 nouvelles contaminations en 24 heures. Le bilan des décès s’élève désormais à 92 299 morts depuis le début de l’épidémie, pour un total de 4 277 786 cas confirmés de contamination. Plus de 5,63 millions de personnes ont été vaccinées dans l’Hexagone. L’Italie compte 3 376 376 (+49 958) cas et 104 942 (+701) décès, plus de 7,76millions personnes ont reçu une première injection de vaccin. L’Espagne recense aux dernières remontées, 3 206 116 cas au total. Le pays dénombrait, samedi 20 mars 2021, 72 793 morts au total . 5 993 363 personnes ont été vaccinées. Au Royaume-Uni, on a enregistré, 4 295 143 cas et 126 154 décès, Près de 30 millions de personnes ont été vaccinées. L’Allemagne, compte ce jour de dimanche 21 mars 2021, 2 669 650 (+13 733) cas recensés et 74 714 décès (+99), 10,47 millions de personnes ont reçu une première injection de vaccin. Le Portugal a enregistré 8 morts en 24 heures portant le total à 16 762 morts depuis le début de la pandémie et 457 nouveaux cas en 24h soit un total de 817 080 cas confirmés. 1 325 266 personnes ont été vaccinées. La Russie fait état dimanche 21 mars 2021 de 9 299 nouveaux cas. Les autorités rapportent 4 456 869 cas détectés pour 95 030 (+392) morts. Plus de 8,30 millions de personnes ont reçu une dose de vaccin contre la covid-19.

Amériques :

Les Etats-Unis premier pays le plus touché et le plus meurtri, en ce samedi, comptent 542 199 décès (+ 1 524) au total, et 29 808 196 (+61 382) cas d’infections. Plus de 124 481 412 personnes ont été vaccinées. Au Canada, on dénombre 4 221 nouveaux cas en 24h sur 938 164 au total et 22 654 décès dont 23 depuis hier, 3,72 millions de personnes ont reçu une injection. Au Brésil, le nombre de décès quotidien a été aujourd’hui de 2 438 en 24 heures, faisant ainsi un total de 292 752 morts. Le pays en est à 11 950 459 (+79 069) cas recensés. 15 883 688 personnes ont reçu le vaccin contre la Covid-19. Le Mexique compte 2 193 639 cas de coronavirus et 197 827 décès, 5, 45 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin. Le Pérou compte 1 460 779 cas de contaminations et 50 085 décès. Le Chili, compte 931 939 cas recensés et dénombre 22 279 morts au total. L’Argentine douzième pays le plus touché au monde compte 2 241 724 (+ 1 338) cas et 54 517 (+4) décès, 3,20 millions de personnes ont reçu une première injection dans le pays et la Colombie compte 2 331 187 cas et 61 907 décès.

Asie :

En Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d’habitants, on enregistre 159 755 décès (+ 197) ont été enregistrés dimanche 21 mars 2021, selon le ministère de la Santé, le pays compte 11 599 130 cas confirmés (+43 846), l’Inde a lancé sa campagne de vaccination massive et a vacciné plus de 44,6 millions de personnes. La Corée du Sud compte 98 665 (+456) cas d’infections et 1 696 (+3) décès, 676 900 personnes ont reçu une première injection de vaccin. La Chine fait état de 21 nouvelles contaminations par le coronavirus (Covid-19) en 24 heures et dénombre 102 523 cas au total et 4 849 (+0) morts, plus de 70 millions de personnes ont reçu une première injection de vaccin dans le pays. Le Japon recense 1 480 nouveaux cas de contamination et 22 morts en 24h pour un total de 455 638 cas recensés et de 8 812 décès, Le Japon autorise un premier vaccin : celui de Pfizer/BioNTech, 578 835 personnes ont été vaccinées. L’Iran, recense 1 801 065 cas confirmés et 61 797 décès, au total. Israël comptait samedi 824 716 de cas avéré et 6 064 décès au total, 9 654 277 personnes ont déjà reçu une première dose de vaccin.