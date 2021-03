Botola : Score nul et vierge entre l’Olympique de Safi et la Renaissance de Berkane

L’Olympic de Safi et la Renaissance de Berkane (0-0) se sont neutralisé dimanche à Safi (0-0), en ouverture de la 10è journée de Botola Pro D1 « Inwi ».

Peu entreprenants offensivement, les deux clubs se sont partagés les points dans une partie insipide où de rares occasions se sont créées d’un côté comme de l’autre. Au terme de la rencontre, l’OCS demeure sur la troisième marche du podium avec un total de 15 points, tandis que la RSB se hisse à la sixième place avec 12 points aux côtés du Youssoufia de Berrechid et le Maghreb de Fès. Les yeux seront rivés, dans quelques instants, sur le Complexe sportif Mohammed V où se tiendra, pour le compte de la même journée, le derby casablancais qui opposera le Wydad et le Raja pour une place de leader du Championnat.

La journée se poursuivra le samedi 3 avril après la trêve internationale avec le choc qui mettra aux prises l’Ittihad Tanger et l’AS FAR, tandis que le Chabab de Mohammédia et la Renaissance de Zemamra seront en déplacement pour affronter respectivement le Difaâ d’El Jadida et le Moghreb de Tétouan.