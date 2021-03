Coronavirus : Angela Merkel veut prolonger les restrictions en Allemagne jusqu’en avril

La chancelière Angela Merkel cherche à prolonger les restrictions anti-coronavirus de l’Allemagne jusqu’en avril alors que le pays lutte contre une troisième vague de virus, selon une note gouvernementale obtenue dimanche par l’AFP.

Les restrictions seraient prolongées jusqu’à une date encore à déterminer en avril en raison du taux élevé d’infections actuellement « accéléré par les variantes de Covid-19 », indique le document.

Le mémo devrait servir de base à une réunion entre Merkel et les dirigeants régionaux lundi. Le document stipule que les contacts à l’intérieur des bâtiments «doivent être évités dans la mesure du possible en raison du risque accru d’infection».

Alors que de nombreux employés dans les entreprises peuvent travailler à domicile, pour ceux qui doivent se rendre sur leur lieu de travail, « au moins deux tests rapides (Covid) par semaine» devraient être indispensables », dit-il.

Le plan évoque également la possibilité pour les régions «d’ouvrir des espaces individuels au public», mais nécessitant des tests Covid négatifs et une recherche des contacts pour les utilisateurs.

Les voyages transfrontaliers devraient être limités au strict minimum et combinés à des exigences de quarantaine et à un test négatif avant tout retour en Allemagne.

Les districts allemands sont obligés de retourner dans un verrouillage dur si les cas de coronavirus dépassent une incidence de 7 jours de 100. Mais, à mesure que de plus en plus de régions franchissent cette barrière, le mécontentement face à la stratégie augmente.

Selon l’accord de verrouillage actuel, une région qui a une incidence sur 7 jours de plus de 100 cas pour 100 000 habitants pendant trois jours consécutifs doit «tirer le frein d’urgence» et se replier dans un verrouillage strict où les écoles et les entreprises sont fermées.