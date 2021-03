France : Le ministère des Sports autorise les internationaux africains à rejoindre leurs sélections

Bonne nouvelle pour les joueurs africains évoluant dans le championnat français. Après avoir été interdits de déplacement lors de la trêve internationale, les joueurs convoqués pour rejoindre leurs sélections en marque des éliminatoires de la CAN 2021 pourront désormais se déplacer grâce à une dérogation du ministère des Sports.

“Le ministère des sports confirme que les internationaux de retour de compétition officielle hors UE avec leur équipe nationale, française ou étrangère, sont exemptés de septaine dès lors que le respect d’un strict protocole sanitaire et médical est garanti (bulle + test PCR quotidien au retour en club). Ils pourront donc s’entraîner et jouer sans application d’un délai de sept jours », peut-on lire sur le communiqué.

En vertu d’une circulaire FIFA, datant du 5 février, autorisant les clubs à ne pas libérer leurs internationaux sélectionnés hors de la zone UE (Union Européenne) /EEE (Espace Economique Européen, les 27 mêmes pays + la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein) si un isolement de cinq jours minimum devait être respecté à leur retour, l’intégralité des 40 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 avait signé un accord pour bloquer ces internationaux, qui risquaient de manquer les compétitions début avril, après avoir respecté une période d’isolement obligatoire de sept jours, imposée par le gouvernement français.

Un vrai soulagement pour Vahid Halilhodzic qui avait exprimé son mécontentement face à cette décision de la FIFA. « Je ne comprends pas cette décision de la FIFA », a déclaré Vahid Halilhodzic, dans l’émission « L’Equipe du Soir ». « C’est toujours un événement pour un joueur de venir jouer en Afrique, et on le prive de cela. C’est injuste, antisportif et même discriminatoire, parce que tous les joueurs ne sont pas concernés », a-t-il ajouté.

Pour ce qui est les joueurs marocains, seul Nayef Aguerd est concerné, le joueur du Stade Rennais a été convoqué par le coach des Lions de l’Atlas pour prendre part aux deux rencontres comptant pour les 5è et 6è journées des éliminatoires (groupe E) de la 33ème édition de la CAN face à la Mauritanie et le Burundi.