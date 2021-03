Les Emirats arabes unis exhorte tous les citoyens âgés de 16 ans et plus à se vacciner

Les Émirats arabes unis étendent leur programme de vaccination contre le Covid-19 après avoir vacciné la majorité des personnes à risque.

«Les personnes éligibles à la vaccination, y compris les citoyens et les résidents âgés de 16 ans et plus, peuvent désormais se faire vacciner gratuitement dans l’un des 205 lieux de vaccination», a déclaré le ministère de la Santé.

Jusqu’à présent, le pays avait donné la priorité aux personnes les plus exposées au risque d’infection, y compris les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques.

Le communiqué indique qu’il incombe à ceux qui optent pour la vaccination d’obtenir une réservation préalable, car ceux qui sont les plus vulnérables à l’infection continueront d’être reçus par les centres de vaccination sans réservation préalable.

Au cours des six dernières semaines, tous les services de santé ont déployé un effort de collaboration pour donner la priorité aux personnes les plus à risque d’infection, y compris les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques, telles que le cœur, le diabète et les maladies respiratoires.

Conformément aux plans du ministère ainsi qu’aux objectifs de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, pour garantir l’immunité communautaire acquise, le ministère a exhorté toute la population éligible à se faire vacciner et à encourager les membres de leur famille, amis et collègues à emboîter le pas. pour leur bien commun.

Les EAU ont approuvé quatre vaccins Covid pour des utilisations d’urgence: Sinopharm; Pfizer-BioNTech; Sputnik V; et Oxford-AstraZeneca.

Les EAU ont à ce jour administré 7 181 056 doses du vaccin Covid-19, à un taux net de 72,61 doses pour 100 personnes.