CIAN, climat des affaires : Le Maroc améliore sa  »bonne image » sur le continent

Le Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN), réalise chaque année une enquête auprès des dirigeants de filiales africaines d’entreprises internationales implantées dans le continent, sur les perspectives de leur activité, leur appréciation du climat des affaires et si elles prévoient de nouveaux investissements.

C’est le baromètre, qui permet de mesurer les progrès et les fragilités des différents pays, c’est également un outil de référence pour les investisseurs et les décideurs. L’étude a porté lors de la dernière enquête sur 31 pays africains qui à chacun son sort ont obtenu différents scores. Aussi à l’occasion du Forum Afrique 2021 organisé le 18 mars à Paris par le CIAN, en partenariat avec le quotidien l’Opinion, deux baromètres sur le climat des affaires en Afrique et sur les leaders d’opinion sur le continent ont été présentés.

Leur regard sur l’environnement des affaires, a fait que le Maroc a été placé en tête du classement du Baromètre CIAN sur le climat des affaires en Afrique. Le Royaume améliore ainsi, son score en obtenant la note de 3,2 sur 5 contre 3,1 en 2019. Le royaume occupe du coup la première place, ex æquo avec l’Île Maurice qui elle s’est dépouillée de 0,4 pt chemin faisant. A titre de comparaison, l’Afrique du Sud obtient la note de 2,9, l’Egypte 2,9, la Tunisie 2,8, la Mauritanie 2,6 et l’Algérie 2,5. Le Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN) rassemble et accompagne dans leur déploiement l’essentiel des sociétés françaises investies sur le continent africain.

Ses membres réalisent 80 pc du volume d’affaires français avec l’Afrique, estimé à 60 milliards d’Euros. Cette année, les résultats ont reflété aussi la crise sanitaire et économique liée la pandémie du Covid-19. « Même si le continent africain a été moins impacté en termes de contamination et de décès, les mesures de confinement prises ont perturbé les économies. Au niveau global une récession de – 2,2 % a-t-il été annoncé alors que les prévisions tablaient sur une croissance à plus de 3 %. En début d’année, la Chine a moins acheté de matières premières, avec un fort impact sur les pays exportateurs, même s’il y a eu un certain rattrapage par la suite. Certains secteurs restent à l’arrêt comme le transport aérien, le tourisme », fait ressortir l’analyse de la directrice générale du CIAN, Sandrine Sorieul.

Qu’à cela ne tienne ! L’avenir n’en est pas si morose et une bonne majorité des 31 Etats africains en général, bénéficient de bonnes perspectives économiques pour 2021, malgré la crise sanitaire de la Covid 19. Deux pays restent cependant à la traîne, la Tunisie, très marquée par l’arrêt du tourisme et une situation politique tendue, et la Centrafrique, en raison d’une situation sécuritaire préoccupante.

En termes d’impact sur les chiffres d’affaires : pour 87 % des dirigeants, le Covid-19 a affecté beaucoup ou moyennement leur activité, avec des disparités régionales. En 2020, 56 % des entreprises ont un chiffre d’affaires en retrait, par rapport à 2019. Mais pour autant, cela n’altère pas l’optimisme des leaders d’opinion africains.

A l’image de l’Afrique du Sud, où l’impact est resté assez contenu alors que le Nigeria et l’Algérie s’écroulent, la baisse des cours du pétrole les ayant pénalisé. En Côte d’ivoire malgré la période tendue des élections, 50 % des entreprises conservent leur niveau de chiffre d’affaires. Le baromètre montre également une amélioration continue sur les infrastructures (routes, ports, télécommunication, accès Internet), avec tout de même un retard persistant pour la région de l’Afrique centrale.

Parmi les secteurs qui ont le plus progressé, sans surprise, le numérique arrive en tête. Trois défis restent prioritaires cependant conclut le baromètre du CIAN, la sécurité, l’éducation et la lutte contre la corruption. Du côté des pays qui ont une bonne image, l’Afrique du Sud demeure en tête, viennent ensuite le Maroc, le Ghana, le Rwanda et l’Égypte qui également bénéficient de cette vertu.