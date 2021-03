Sauveur du FC Séville, Yassine Bounou s’exprime sur son but inattendu et entre dans l’histoire du club

Le FC Séville a arraché le nul au Real Valladolid à la dernière seconde grâce à son gardien, Yassine Bounou qui marque un but historique pour son club. Un exploit applaudi par son coach, et le principal concerné qui n’a pas caché sa joie.

Yassine Bounou est entré dans l’histoire du FC Séville, pour le plus grand bonheur de son coach, Julen Lopetegui qui n’a pas tarit d’églogues sur le Marocain.

L’entraîneur-chef de Séville, Julen Lopetegui, était ravi de voir le gardien Yassine Bounou entrer dans l’histoire avec son dernier but contre le Real Valladolid en Liga.

Bounou a marqué un incroyable but à la 94e minute pour donner l’égalité aux Andalous (1-1) lors de la visite de Séville à Valladolid dimanche. Grâce à cette réalisation est devenu le premier gardien de but de l’histoire de Séville à marquer en Liga.

Le meilleur gardien d’Afrique et de Liga cette saison, en plus d’être décisif dans les cages, il a sauvé son équipe en égalisant à la dernière minute aujourd’hui, Yassine Bounou 🇲🇦 pic.twitter.com/kCr8KVNsxN — Shikamaru 🥷🏽🇲🇦 (@Jebran_Rocma) March 20, 2021

Etant ancien gardien du Real Madrid, de Barcelone, de l’Espagne et du Rayo Vallecano, Lopetegui n’en revient pas de l’exploit de son joueur.

« Je n’ai jamais marqué de but, même pas à l’entraînement, mais c’est évidemment un excellent but de notre gardien de but aujourd’hui », a déclaré Lopetegui aux journalistes après le match.

« J’ai juste réussi à parler à Bono après le match et je l’ai évidemment félicité. Aujourd’hui était un objectif très important pour nous car il est venu dans les dernières minutes du match et cela nous a aidés à sauver un point », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Lion de l’Atlas ne semble toujours pas réalisé ce qu’il a accompli pour le club et s’est dit très fier de son action. « Le but m’est tombé dessus et je suis reconnaissant… le sentiment est difficile à décrire car je ne savais pas comment le célébrer. C’est très étrange, mais bon, les coéquipiers étaient heureux parce que nous méritions plus »

« C’est le premier de ma carrière. Lopetegui m’a dit de monter et je me suis souvenu d’un match à Valladolid avec Girona, où j’ai presque marqué. C’était incroyable. Un très bon sentiment. Les attaquants ont beaucoup de chance de vivre ce que c’est que de marquer un but », a-t-il ajouté.