Derby Raja Casablanca/Wydad Casablanca : Un match haletant pour une première place

Quand les grands ennemis fraternels se rencontrent. La 10e journée de la Botola sera marquée par le derby Raja de Casablanca face au Wydad de Casablanca, dimanche à 17 heures. Une bataille pour les co-leaders du classement et deux grands leader pour le titre.

Le match du derby d’aujourd’hui entre le Wydad et le Raja est le 129e de leur histoire, et c’est au complexe Mohammed V, que les grandes pointures du football marocain se croiseront. le Raja et le Wydad ont été en grande forme cette saison, grâce notamment aux tactiques de leurs coachs respectifs, Jamal Sellami et Fouzi Benzarti.

Par ailleurs, le Tunisien Benzarti est impatient d’infliger la première défaite de Sellami dans les matches de Derby, après avoir dirigé quatre confrontations au cours desquelles il n’a pas goûté à la défaite, puisqu’il a gagné à deux reprises et a enregistré deux nuls.

Cependant, le Raja de Casablanca se retrouve face à un Wydad serein qui compte le plus grand de victoires en Botola (6 succès), ne compte pas se laisser impressionné comme l’a fait remarqué son capitaine, Mohcine Metouali.

«Nous savons très bien ce qui nous attend face à une équipe du Wydad dotée de joueurs expérimentés. L’équipe qui demeurera concentrée pendant tout le match, l’emportera», a-t-il déclaré, marquant son retour après deux mois d’absence pour cause de blessure.

Dans le passé, les Verts ont battu le Wydad par 35 victoires contre 31 tandis que le nul a été largement dominant avec en total 62 lors des derbys qui ont réuni les deux équipes dans l’histoire du championnat national.