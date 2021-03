Le grand stade de Bouznika sera prêt dans les prochains jours

Le grand stade de Bouznika, dont les travaux touchent à leur fin, sera prêt dans les prochains jours.

Le projet dont le coût global s’élève à plus de 33,560 millions Dh, vient renforcer les infrastructures sportives de la province de Benslimane, en général, et de la ville de Bouznika en particulier, et contribuer aussi à l’encouragement de la pratique du football dans cette province.

Le stade, d’une capacité d’accueil de 5.000 spectateurs, fait partie d’un grand projet dont le coût global dépasse 104,948 millions Dh, comprenant une salle couverte, un complexe culturel, une bibliothèque, un hôtel pour sportifs et une maison des jeunes, outre un complexe commercial, des espaces verts et un parking. Le grand stade de Bouznika, situé à l’entrée de la ville, via la route de Benslimane, comprend également une salle de congrès, plusieurs autres salles, des vestiaires et d’autres dépendances.

Le stade a été équipé de 5.000 sièges dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de la jeunesse et des sports, alors que le revêtement en gazon synthétique a été assuré par la Fédération royale marocaine de football. Pour s’informer de l’état d’avancement des travaux du stade, le gouverneur de la province Samir Yazidi et le président du conseil communal de Bouznika, Mohamed Karimine, ont effectué, en présence de plusieurs responsables locaux, une visite au chantier et suivi des explications sur le projet, fruit d’un partenariat entre la municipalité de Bouznika, le ministère de la jeunesse et des sports et la Fédération royale marocaine de football.