Dakhla renoue avec le tourisme plus rapidement que des destinations célèbres, selon Nadia Fettah Alaoui

La ville de Dakhla renoue avec le tourisme plus rapidement que des destinations nationales et internationales célèbres, a souligné samedi la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui.

En ouverture d’une rencontre avec les professionnels du secteur du tourisme et de l’artisanat dans la région Dakhla-Oued Eddahab, Nadia Fettah Alaoui a indiqué que la perle du Sud a pu maintenir ses activités touristiques malgré les contraintes liées à la pandémie de la Covid-19, une crise qui a eu un impact négatif sur le secteur du tourisme partout dans le monde. « Les circonstances particulières actuelles nous interpellent pour saisir les opportunités qui s’offrent, dans un cadre partenarial et de synergie guidé par l’esprit de patriotisme et de l’intérêt général », a ajouté la ministre lors de cette rencontre à la quelle a pris part le directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), Imad Barrakad.

Elle a relevé que la capacité de l’économie touristique à sortir de la situation actuelle et à surmonter cette crise reste tributaire de la coopération et de l’implication des différents intervenants, mettant l’accent sur l’importance « des valeurs de solidarité et d’entraide » qui unissent les Marocains face aux crises.

Nadia Fettah Alaoui a également fait remarquer que la sortie de la crise actuelle requiert un retour de la confiance et de l’amélioration de la compétitivité et un renforcement de l’attractivité de la région, dans le cadre d’une coordination et d’un partenariat avec le Conseil régional du tourisme (CRT) et l’Office national marocain du tourisme (ONMT), en vue de promouvoir la destination Dakhla et attirer les touristes marocains dans les mois à venir.

De même, elle a appelé les acteurs locaux, y compris les autorités locales, élus et professionnels, à œuvrer ensemble à la conjugaison des efforts pour surmonter toutes les contraintes et difficultés auxquelles sont confrontés les secteurs du tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale de la région en cette période critique.

La responsable gouvernementale a rappelé, à cet égard, les mesures prises par le Maroc pour protéger le tissu économique à travers un soutien spécial, dans le cadre d’un contrat-programme ayant pour objet de soulager les effets de la pandémie sur plusieurs secteurs d’activités et leurs employés, dont les guides touristiques.

Elle a indiqué que ces mesures comprennent notamment une compensation mensuelle forfaitaire de 2.000 DH, la généralisation des services de la couverture médicale et les allocutions familiales, l’adoption de mécanismes de financement et de garantie de prêt, ainsi que le report des remboursements de prêts, ainsi que l’accompagnement technique des professionnels des secteurs productifs.

Pour sa part, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar a appelé à la valorisation du potentiel naturel et à l’amélioration de l’offre touristique, à travers l’accélération de la mise en œuvre des programmes et projets faisant l’objet du contrat-programme – axe du tourisme -, le soutien des structures d’accueil touristique et le renforcement des capacités des ressources humaines via la formation et la formation continue.

Il a également souligné la nécessité de créer de nouvelles zones et installations touristiques pour accompagner le développement de la région et stimuler l’investissement dans le secteur, à même d’assurer le suivi des porteurs de projets à travers la SMIT, pour orienter les investissements vers un produit touristique distingué et durable.

Le wali a aussi plaidé pour la création d’un tissu intégré de petites et moyennes entreprises pour améliorer l’offre et le produit touristique de la région et s’ouvrir sur des marchés émergents.

De son côté, le président du Conseil régional, El Khattat Yanja a noté que cette rencontre vise à mettre l’accent sur les importants projets réalisés pour promouvoir le tourisme dans la région, soulignant que le Conseil régional a veillé au développement du secteur du tourisme, à travers la conclusion d’un certain nombre de conventions inscrites dans le cadre du contrat programme relatif au financement et à l’exécution des programmes intégrés dans la région.

A cette occasion, le programme relatif au renforcement des capacités des porteurs de projets de l’économie sociale et solidaire dans la région a été lancé.

Lors de cette rencontre, le directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique, Imad Barrakad a présenté le programme de développement intégré du tourisme rural et de la nature de la région Dakhla-Oued Eddahab, dans lequel il a mis en exergue les performances et les potentialités touristiques et le dispositif communicationnel susceptible d’améliorer l’offre touristique.

Une convention de partenariat portant sur l’impulsion de l’investissement touristique au niveau de la région a été conclue entre le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, la wilaya, la SMIT et le Centre régional d’investissement.

Par la suite, Mme Fettah Alaoui et la délégation l’accompagnant a effectué une visite à l’espace de vente solidaire, relevant de l’une des unités industrielles à Dakhla, où elle a suivi des explications sur les missions dévolues aux associations et coopératives locales.

Durant cette rencontre, les discussions avec les acteurs locaux, les professionnels du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale ont porté notamment sur les perspectives de développement de ces secteurs et la préparation de manière optimale de la reprise de l’activité au niveau de la région.