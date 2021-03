Coronavirus : un jour dans le monde

Ce samedi 20 mars 2021, le coronavirus Covid-19 touche 122 624 908 cas confirmés et a fait au total 2 705 542 morts dans le monde selon l’Université Johns Hopkins qui fait état également de 69 453 901 cas de rémissions depuis le départ de l’épidémie en Chine, il y a de cela plus de quinze mois.

Maroc :

Le Royaume a enregistré durant les 24 heures allant de vendredi 18H à samedi 18H, 444 nouveaux cas confirmés de coronavirus, de 484 nouvelles guérisons et 8 nouveaux décès. De plus, 4 264 168 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 2 423 380 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé. La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 491 463 cas confirmés, 8 763 décès (soit un taux de mortalité de 1,78%), 478 870 guérisons, un total de 5 369 133 tests (soit une augmentation de 11.678), et 3 830 cas en cours de traitement dont 406 dans un état grave (25 sous intubation).

Afrique :

L’Afrique du Sud berceau de la pandémie sur le continent, enregistre 1 535 423(+1 462) de nombre de cas avérés et 52 035 (+311) morts, 182 983 personnes ont reçu une première injection de vaccin. Elle est suivie du Maroc 491 463 (+444) cas confirmés et 8 763 décès (+8), de la Tunisie 244 776 contaminations et 8 506 décès, de l’Égypte, 194 127 et 111 512 décès. Viennent ensuite l’Ethiopie 183 863 cas et 2 618 décès, de l’Algérie 116 066 cas et 3 055 morts, de la Libye 150 341 cas et 2 487 décès, et du Nigéria 161 528 cas et 2027 décès.

Europe :

La France déplore 285 décès du coronavirus et 35 088 nouvelles contaminations en 24 heures. Le bilan des décès s’élève désormais à 91 964 morts depuis le début de l’épidémie, pour un total de 4 216 695 cas confirmés de contamination. Plus de 5,63 millions de personnes ont été vaccinées dans l’Hexagone. L’Italie compte 3 356 331 (+49 621) cas et 104 642 (+786) décès, plus de 7,67 millions personnes ont reçu une première injection de vaccin. L’Espagne recense aux dernières remontées, 3 206 116 cas au total. Le pays dénombre, samedi 20 mars 2021, 72 793 morts au total . 5 993 363 personnes ont été vaccinées. Au Royaume-Uni, on a enregistré, 4 291 271 cas et 126 122 décès, Près de 30 millions de personnes ont été vaccinées. L’Allemagne, compte ce jour de samedi 20 mars 2021, 2 658 833 (+16 033) cas recensés et 74 657 décès (+207), 10,26 millions de personnes ont reçu une première injection de vaccin. Le Portugal a enregistré 11 morts en 24 heures portant le total à 16 754 morts depuis le début de la pandémie et 568 nouveaux cas en 24h soit un total de 816 623 cas confirmés. 1 280 409 personnes ont été vaccinées. La Russie fait état samedi de 9 632 nouveaux cas ce samedi 20 mars 2021. Les autorités rapportent 4 447 570 cas détectés pour 94 659 (+392) morts. Plus de 8,1 millions de personnes ont reçu une dose de vaccin contre la covid-19.

Amériques :

Les Etats-Unis premier pays le plus touché et le plus meurtri, en ce samedi, comptent 541 651 décès (+ 1 513) au total, et 29 772 552 (+59 826) cas d’infections. Plus de 121 441 497 personnes ont été vaccinées. Au Canada, on dénombre 4 221 nouveaux cas en 24h sur 935 365 au total et 22 631 décès dont 27 depuis hier, 3,72 millions de personnes ont reçu une injection. Au Brésil, le nombre de décès quotidien a été aujourd’hui de 2 815 en 24 heures, faisant ainsi un total de 290 314 morts. Le pays en est à 11 871 390 (+90 570) cas recensés. 15 705 644 personnes ont reçu le vaccin contre la Covid-19. Le Mexique compte 2 187 910 cas de coronavirus et 197 219 décès, 5 186 751 personnes ont reçu une première dose de vaccin. Le Pérou compte 1 451 645 cas de contaminations et 49 897 décès. Le Chili, compte 925 089 cas recensés et dénombre 22 180 morts au total. L’Argentine douzième pays le plus touché au monde compte 2 234 897 (+ 1 992) cas et 54 476 (+12) décès, 3 063 864 personnes ont reçu une première injection dans le pays et la Colombie compte 2 324 426cas et 61 771 décès.

Asie :

En Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d’habitants, la courbe des cas de contamination continue de baisser régulièrement. 159 558 décès (+ 188) ont été enregistrés samedi 20 mars 2021, selon le ministère de la Santé, le pays compte 11 555 284 cas confirmés (+40 953), l’Inde a lancé sa campagne de vaccination massive et a vacciné plus de 42 millions de personnes. La Corée du Sud compte 98 209 (+452) cas d’infections et 1 693 (+3) décès, 675 426 personnes ont reçu une première injection de vaccin. La Chine fait état de 23 nouvelles contaminations par le coronavirus (Covid-19) en 24 heures et dénombre 102 502 cas au total et 4 849 (+0) morts., plus de 65 millions de personnes ont reçu une première injection de vaccin dans le pays. Le Japon recense 1 456 nouveaux cas de contamination et 32 morts en 24h pour un total de 454 158 cas recensés et de 8 790 décès, Le Japon autorise un premier vaccin : celui de Pfizer/BioNTech, 578 835 personnes ont été vaccinées. L’Iran, recense 1 793 805 cas confirmés et 61 724 décès, au total. Israël compte samedi 824 716 de cas avéré et 6 064 décès au total, 9 654 277 personnes ont déjà reçu une première dose de vaccin.