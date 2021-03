Reprise lundi des études et de la diffusion des cours à distance

Les études reprendront lundi prochain dans tous les cycles scolaires avec la diffusion des cours sur les chaînes TV, après expiration des vacances du 3e trimestre, a indiqué samedi le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Dans un communiqué, le ministère informe les élèves et leurs parents ainsi que les cadres pédagogiques et administratifs, que les études reprendront le 22 mars après les vacances scolaires qui se sont étalées du dimanche 14 mars 2021 au dimanche 21 mars 2021.

Il annonce également la reprise de la diffusion des cours à distance via les chaînes de télévision Attaqafia, Laayoune et Al Amazighia, ainsi que sur le portail TelmidTICE, selon la programmation temporelle spécifiée dans le réseau de diffusion vidéo des cours à distance, via le portail officiel du ministère www.men.gov.ma, et sa page officielle sur les réseaux sociaux, conclut le communiqué.