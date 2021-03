Sahara marocain: L’Eswatini « sera à jamais aux côtés » du Maroc

L’ambassadeur d’Eswatini à Rabat, Promise Msibi, a affirmé, samedi depuis la ville de Laâyoune, que son pays « sera à jamais aux côtés » du Maroc dans la défense de sa souveraineté pleine et entière sur le Sahara, rejetant toute atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume.

« Personne n’a le droit de s’immiscer dans la question de l’intégrité territoriale du Maroc. Cette question doit être laissée aux mains du Roi Mohammed VI et du peuple de ce grand Royaume », a déclaré Promise Msibi, en marge d’une visite au Consulat général d’Eswatini dans la capitale du Sahara marocain.

L’ambassadeur, qui est également représentant permanent du Royaume d’Eswatini auprès de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba, a salué les grands chantiers d’envergure réalisés dans les provinces du Sud du Royaume visant à améliorer la qualité de vie de la population locale.

« C’est incroyable ce que j’ai vu ici. Ces constructions phares offrent d’énormes opportunités d’affaires et d’emplois à tant de gens », s’est-t-il félicité, relevant que les infrastructures importantes réalisées dans la région « vont certainement faciliter » les échanges commerciaux et la coopération économique entre l’Europe et l’Afrique.

Promise Msibi a en outre mis en avant les multiples actions menées par le Roi en vue « de faire progresser les idées et les objectifs de l’Union africaine et l’intégration régionale », tout en qualifiant d' »excellentes » les relations unissant les deux Royaumes amis.

En plus d’afficher le « soutien indéfectible » du Royaume d’Eswatini à la marocanité du Sahara, le diplomate a indiqué que son déplacement à Laâyoune a pour objectif de s’assurer « que toutes les conditions nécessaires sont en place pour que notre consulat général accomplisse sa mission d’une manière efficace et efficiente ».

Accompagné du secrétaire général de la wilaya de Laâyoune-Sakia El Hamra, Ibrahim Boutmilat, l’ambassadeur s’est ensuite rendu à l’Institut spécialisé de technologie appliquée (ISTA) dans la cité Al-Wahda à Laâyoune.

Cet institut multidisciplinaire, qui s’étend sur une superficie totale de 3000 m2, offre 1.100 places pédagogiques dans différents métiers, dont l’industrie, le bâtiment et travaux public, l’éducation à la petite enfance, l’électromécanique, la topographie, l’automobile, présentant ainsi qu’un portefeuille diversifié de plus d’une dizaine de filières.