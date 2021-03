PJD : El Arja et quotient électoral au menu de la SE du Conseil National

Le Parti de la Justice et du Développement (PJD) en la personne de son secrétaire général Saad Dine El Otmani qui au passage est également le Chef de l’exécutif marocain, s’est prononcé en session extraordinaire du Conseil National du PJD sur deux points majeurs de l’actualité dominante au Maroc, le quotient électoral et la situation à El Arja.

Mordicus sur le premier point, El Otmani a déclaré que son parti ne ménagera aucun effort et mobilisera toute son énergie et tous les moyens possibles « juridiques, constitutionnels et politiques pour faire face à ces amendements que le parti considère comme contraire à l’esprit démocratique ». Pour ce qui est de la non approbation du PJD du quotient électoral qui fâche et dont le PJD s’est distingué d’un « seul contre tous », El Otmani a précisé que le PJD dans l’aventure de la loi électoral assume ses responsabilités nationaliste et démocratique car « sa volonté n’est nullement dans l’intention de préserver des strapontins parlementaires ou de viser une suprématie politique ou un leadership hégémonique ».

Concernant l’article 103 (vote de confiance) auquel son parti n’a pas recouru, il a indiqué que c’était à cause de l’éventualité d’une démission gouvernementale. Pour la situation interne explosive au sein du PJD actuellement, le SG a volontiers fait le parallèle avec une réunion de 2003 déclenché pour dissoudre le PJD et qui in fine s’était bien terminé dira El Otmani. « Le PJD a toujours su surmonter les épreuves auxquelles il avait été confronté » a-t-il précisé lors du discours inaugural. En off, il dira à un confrère de la place, « quitter gouvernement n’est pas une chose facile, c’est une grande décision. Or, nous sommes liés par un contrat avec le Roi. Nous prenons, au sein du PJD, en considération l’intérêt du pays et de la Nation et nous agissons de manière sérieuse », ajoutant que « le PJD est bien préparé aux élections. Il est toujours prêt ».

Pour ce qui est d’El Arja, une question pour laquelle le gouvernement ne s’est pas encore prononcé, Saad Dine El Otmani a déclaré dans son intervention inaugurale « nous suivons ce dossier avec inquiétude, ce qu’ont fait les autorités algériennes est condamnable et inacceptable. Nous sommes convaincus que les autorités marocaines en charge du suivi du dossier œuvrent fermement et sagement à trouver une issue viable à cette question ». Pas de quoi rassasier un affamé, on dirait que le Chef du gouvernement a botté en touche.

Pourtant la veille, le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a laissé voir plus de fermeté à travers une circulaire publiée vendredi sous le N° 5/2021. El Otmani a mis l’accent sur l’amélioration de la coordination des actions gouvernementales et des relations du gouvernement avec les institutions et organes constitutionnels. La circulaire, était adressée aux ministres, ministres délégués, hauts délégués et au délégué général. Cette “sommation“ s’inscrit dans le cadre des efforts visant à assurer la bonne mise en œuvre des exigences constitutionnelles et légales, notamment celles liées à la gestion des travaux du gouvernement, au statut juridique de ses membres et aux relations entre les secteurs gouvernementaux, outre la bonne gestion des relations du gouvernement avec les institutions constitutionnelles.

D’aucuns y ont vu une réponse « du berger à la bergère » relative au fameux document signé par le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, qui faisait état formellement de la suspension de tout contact avec l’ambassade d’Allemagne au Maroc et qui disait « les départements ministériels et l’ensemble des organismes qui relèvent de leurs tutelles, sont priés de bien vouloir suspendre tout contact, interaction ou action de coopération, en aucun cas ou sous aucune forme, aussi bien avec l’Ambassade d’Allemagne au Maroc qu’avec les organismes de coopération et les fondations politiques allemandes qui lui sont liés ». Le document précisait en outre « toute dérogation à cette suspension, ne pourra se faire que sur la base d’un accord préalable explicite du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger ».