Gad Elmaleh s’exprime sur la reprise des relations entre le Maroc et Israel

🗣 #LeGrandOral

▶ @gadelmaleh : "J'étais heureux des accords entre le Maroc et Israël mais je n'étais pas étonné. Y a des projets entre Israéliens et Marocains notamment dans la tech et je m'inscris dans cette tradition de paix, de salam et de shalom"

#GGMO @BPetrover pic.twitter.com/KSIyT5T1y5

— i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) March 18, 2021