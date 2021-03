Vahid Halilhodzic ne compte pas céder à la pression des clubs européens qui ont interdit à leurs internationaux, notamment africains de rejoindre leurs sélections respectives. L’entraîneur des Lions de l’Atlas a affirmé qu’il comptait bien sur la présence de tous les joueurs qu’il a convoqué, notamment Nayef Aguerd.

La crise du coronavirus n’arrange pas les affaires de Vahid Halilhodzic. Après avoir dévoilé sa liste de joueurs convoqués, l’entraîneur du Maroc a été bloqué par de nombreux clubs qui refusent de libérer leurs joueurs à cause du danger de la pandémie à l’image du Stades Rennais pour Nayef Aguerd, de l’Inter Milan pour Achraf Hakimi ou encore de la Fiorentina pour Sofyan Amrabat.

Très remonté par cette décision soutenue par la FIFA, le technicien bosnien compte bien prendre les mesures nécessaires pour s’assurer la présence de ses meilleurs éléments pour les deux rencontres comptant pour les 5è et 6è journées des éliminatoires (groupe E) de la 33ème édition de la CAN face à la Mauritanie et le Burundi.

« Je ne comprends pas cette décision de la FIFA », a déclaré Vahid Halilhodzic, dans l’émission « L’Equipe du Soir ». « C’est toujours un événement pour un joueur de venir jouer en Afrique, et on le prive de cela. C’est injuste, antisportif et même discriminatoire, parce que tous les joueurs ne sont pas concernés », a-t-il ajouté.

Dans ce sens, l’ancien du FC Nantes a évoqué le cas de Nayef Aguerd, après la décision de la Ligue de Football Professionnel de bloquer les internationaux extra-communautaires de Ligue 1 et de Ligue 2.

« Ce qui a ajouté de la confusion c’est la décision de la LFP et des clubs français. Je peux vous assurer qu’ici, les gens sont remontés contre la France » , a ajouté Halilhodzic. Selon lui, Nayef Aguerd fera le déplacement « comme tous les joueurs que j’ai convoqués ».

« Je suis très attaché au Stade Rennais et à la famille Pinault. J’ai parlé à Florian Maurice. Il me reproche d’avoir dit que si un joueur ne venait pas, il prenait ses responsabilités. Je lui ai répondu. La FIFA a touché à un principe essentiel de la relation entre un club et une équipe nationale. Normalement, même blessé un joueur doit venir. Et là, on se met à retenir certains ! Tous les joueurs doivent venir. C’est mon principe à moi ! », reste à savoir si le Bosnien aura gain de cause auprès de la FIFA.