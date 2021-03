Coopération militaire, Israël-Maroc : un « circulez ! il n’y a rien à voir », pas si secret

Nombre d’Israéliens ou de marocains, nous dit le journal dont la ligne éditoriale se situe de la gauche à l’extrême gauche, Haaretz, pensent que les relations entre Israël et le Maroc trouvent leurs premières racines dans les accords d’Abraham signés en décembre dernier entre les deux pays. Mais en fait, Israël et le Maroc croit savoir le quotidien d’obédience socialiste d’Israël, entretiennent depuis bien plus longtemps que ça, des relations étroites.

Israël et le Maroc fructifient leur coopération dans les domaines de l’agriculture, du tourisme et de la sécurité. La plupart de la coopération en matière de sécurité entre le Maroc et Israël est menée secrètement. Les deux pays utilisent principalement l’échange d’informations de renseignement et un commerce d’armes plutôt sophistiqué comme ceux pour une guerre électronique, les communications et les systèmes de contrôle aurait indiqué un rapport britannique.

Dans les années 1970, Israël avait expédié des chars au Maroc, et autres armes dont des drones “Heron“ livrés via la France. En effet, en 2013, l’armée de l’air marocaine a acheté trois drones Heron fabriqués par Israël Aerospace Industries pour un coût de 50 millions de dollars. Les exportations militaires israéliennes, via un tiers pays, se seraient intensifiées selon le journal entre 2000 et 2020 et sont restées pour la plupart du temps secrètes.

Mais il est difficile d’évaluer le potentiel de coopération dans un secteur qui mène ses activités, on va dire « clandestinement ». Pourtant il est clair qu’Israël et le Maroc ont une sécurité commune. Les deux pays faisant partie de l’axe modéré de la région MENA, la guerre contre les organisations terroristes sont un besoin commun, qui peut également être un facteur de motivation pour les deux pays afin de participer aux forums régionaux sur la sécurité comme en mars 2020 à Casablanca. Israël et le Maroc ont donc, un intérêt et une capacité à s’entraider dans le traitement des défis de sécurité externes en fonction de leur expérience.

Dans ce contexte, Israël jouit d’une grande expérience en la matière et en a fait profiter le Maroc, notamment à travers la construction du mur de sécurité dans ses provinces du Sud est-il en outre indiqué. Israël, impliqué fortement dans le commerce des armes avec le Maroc, a donc tout intérêt à conclure d’autres accords avec le Royaume, comme il était d’usage quoique “secrètement“ par le passé dit encore le quotidien qui ne semble pas avoir le Royaume dans le nez.

Au cours des dernières décennies, Israël aurait vendu des armes et du matériel de sécurité à 130 pays différents. Le dernier rapport de SIPRI classe Israël comme le huitième exportateur d’armes au monde. Mais constate le quotidien, il est presque impossible de trouver une liste complète de tous ces pays. Israël ne publiant pratiquement aucune information officielle sur ses exportations militaires et de sécurité.