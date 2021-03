Coronavirus : Hausse de cas dans le monde pour la quatrième semaine consécutive

Les cas d’infection du coronavirus dans le monde reprennent à la hausse, après avoir observé une baisse de six semaines en janvier et février, selon les derniers chiffres publiés par l’OMS.

« Ce sont des tendances inquiétantes alors que nous continuons à voir l’impact des variantes, de l’ouverture des sociétés et de la diffusion inéquitable des vaccins « , a déclaré vendredi le chef de l’Organisation Mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors de son briefing régulier depuis Genève.

Dans le monde, plus de 121,4 millions de cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés jusqu’à vendredi, dont quelque 2,68 millions de décès, précise l’agence onusienne.

Au cours de la séance d’information de l’OMS, les maires de trois grandes villes ont lancé un appel en faveur d’une plus grande équité dans la production et la distribution des vaccins contre la Covid-19 afin de protéger les gens partout et de mettre fin à la pandémie.

« Si vous pouviez donner la priorité au partage des doses excédentaires achetées par les pays riches, cela nous aiderait à obtenir davantage de vaccins », a déclaré Mohammed Adjei Sowah, maire d’Accra, la capitale du Ghana.

« La deuxième recommandation est également d’accélérer les transferts de technologie des vaccins pour que les autres pays producteurs les adoptent également, afin que nous puissions avoir plus de vaccins et que nous puissions atteindre l’immunité de groupe le plus rapidement possible », a-t-il dit.

Bien que le bilan de la pandémie à Freetown, en Sierra Leone, qui a enregistré un peu plus de 2.200 cas et 80 décès, soit peut-être moins lourd que pour d’autres villes, la maire Yvonne Aki-Sawyerr a déclaré que l’impact économique a été important.

« Ce que nous ne voulons pas voir, c’est une plus grande inégalité motivée par l’inégalité d’un déploiement de vaccins », a-t-elle prévenu.