Quand El Arja devient Kétama pour le régime algérien

Selon un quotidien algérien qui reprend l’APS, paru ce samedi, les autorités locales auraient procédé, après l’ultimatum du 18 mars imposé aux cultivateurs marocains d’El Arja, à la « fermeture d’issues utilisées par des bandes criminelles organisées dans le trafic de drogues au niveau de «Ouahat Laaroda» dans la Daïra de Beni Ounif (Wilaya de Béchar) ».

Une fermeture qui est intervenu selon le média dans le cadre « des développements au niveau régional et en renforcement des efforts de l’Etat algérien dans la sécurisation de sa bande frontalière, suite à̀ des manquements dans l’exploitation de parcelles de terrain algériennes par des citoyens marocains à Ouahat Laaroda ». Le kif marocain plus qu’une moutarde de Dijon est monté au nif des autorités algériennes qui sans sommation aucune cette fois, accusent carrément de paisibles cultivateurs expulsés manu-militari d’avoir fait d’autres usages des parcelles de terrain “algériennes“, que celles de dattes, de légumineuses ou autres cultures vivrières. Il est comme qui dirait que le nif prend des proportions à la Pinocchio en Algérie.

Le canard boiteux poursuit « Dans ce sens, les éléments des unités des Gardes-frontières ont réaffirmé leur disponibilité́ permanente à protéger les frontières nationales contre toute menace, quelle qu’en soit l’origine, soulignant la protection des frontières, notamment la surveillance de la bande frontalière et la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des missions initiales de l’Armée nationale populaire (ANP). Et de poursuivre en caressant dans le sens du poil de Chiengriha, « En dépit de tout ce qui se trame contre l’Algérie, ici et là, ses principes demeurent indéfectibles en termes de bon voisinage et de respect mutuel mais invincibles pour quiconque serait tenté de porter atteinte à̀ sa sécurité et à sa stabilité ».

Qu’est-ce à dire, sinon que l’Algérie des barons militaires, à travers des mensonges encore plus dangereux qu’haineux que colportent volontiers des voix de leurs maîtres, notamment l’agence de presse officielle l’APS, qui accusent des agriculteurs marocains de servir les intérêts des réseaux du narcotrafic, tente tout simplement de justifier son acte odieux vis-à-vis de son peuple et du monde. Car la vérité est autre, il n’y a aucune activité d’un quelconque trafic de drogue ou criminelle et ce, en raison des caractéristiques de son relief naturel qui rend très difficile l’acheminement de la drogue qui aurait pu fournir un trafic de narcotiques des contrebandiers qu’ils soient de l’une ou de l’autre rive frontalière nous dit un autre média s’appuyant sur des sources officielles. Pas la peine donc, de chercher à savoir. Du nif, les militaires sont montés au cheveux où ils cherchent des poux en vain du reste.

D’ailleurs Haboub Cherkaoui, directeur du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ, relevant de la DGST) dont les services au cours de ces six dernières années ont saisi une soixantaine de tonnes de haschisch et 5,3 tonnes de cocaïne, dans des déclarations données à EFE et tout en évoquant la nouvelle loi approuvée par le gouvernement pour légaliser les usages thérapeutiques et industriels du cannabis a déclaré qu’en dépit qu’elle pourrait « réduire l’activité des trafiquants de drogue », la stratégie de lutte contre le trafic de drogue restait fermement « constante ». Une fermeté qui selon le patron du BCIJ a empêché les cartels de trafic de cocaïne d’Amérique latine de pénétrer et de créer ici une plateforme de transit vers l’Europe en profitant des canaux de haschisch existants. Haboub Cherkaoui a indiqué que malgré l’existence de « contacts » entre les cartels latino-américains et les barons de la drogue marocains, ils n’avaient abouti qu’à une rare utilisation occasionnelle d’entrepôts où les cartels de cocaïne ont pu stocker leurs marchandises mais ils « ont été » rapidement ou sont régulièrement démantelés par les autorités marocaines.