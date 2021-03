Premier rassemblement des locaux depuis leur sacre au CHAN 2021

La sélection nationale des locaux ne chôme pas. Les poulains de Houcine Ammouta effectueront, , du 23 au 29 mars, un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, a annoncé la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Pour parfaire ce stage, le sélectionneur des locaux, Houcine Ammouta a fait appel à 26 joueurs, dont les noms ont été dévoilés dans un communiqué publié par la FRMF.

A noter l’absence des joueurs du Raja de Casablanca, Anas Zniti et Soufiane Rahimi et ceux du Wydad de Casablanca, Ayoub El Kaabi et Yahya Jabrane, convoqués par Vahid Halilhodzic pour prendre part aux deux rencontres comptant pour les 5è et 6è journées des éliminatoires (groupe E) de la 33ème édition de la CAN face à la Mauritanie et le Burundi.

les Lions de l’Atlas, doubles champions d’Afrique, se rassemblent pour la première fois depuis le sacre au Championnat d’Afrique des nations (Cameroun-2021).

En effet, les locaux se sont imposés face au Mali (2-0) en finale, pour s’adjuger son deuxième continental après sa victoire à domicile en 2018.

Les joueurs de Houcine Ammouta ont réalisé un parcours qui s’applaudit et cumulent le plus grand nombre de buts à savoir 15. Des réalisations qui les mettent au sommet de l’Afrique, avec 5 joueurs locaux qui se sont démarqués en faisant partie du onze-type de la compétition.

Ci-après la liste des 26 joueurs convoqués:

1. Mohamed Amssif (FUS)

2. Hicham El Mejhed (IRT)

3. Ayoub Lakrad (AS FAR)

4. Hamza Regragui (RSB)

5. Omar Boutayeb (RCA)

6. Ayoub El Amloud (WAC)

7. Reda Slim (AS FAR)

8. Hatim El Ouahabi (IRT)

9. Soufiane Bouftini (HUSA)

10. Jamal Harkass (MCO)

11. Abdelkarim Baadi (RSB) 12. Youssef El Fahli (HUSA)

13. Walid El Karti (WAC)

14. Adam Ennafati (MCO)

15. Walid Sebbar (OCS)

16. Abdelmounaim Boutouil (SCCM)

17. Omar El Arjoune (RCA)

18. Mohamed Zrida (RCA)

19. Ismail Benkatib (MAS)

20. Mohamed Ounajem (WAC)

21. Ismail Khafi (MCO)

22. Saifeddine Bouharra (SCCM)

23. Alaeddine Ajray (MAS)

24. Zakaria El Ouardi (RCA)

25. Abdelilah Hafidi (RCA)

26. Hamza El Moussaoui (MAT).