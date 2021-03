Journée internationale de la Francophonie : Les Femmes résilientes à l’honneur

La Journée internationale de la Francophonie, célébrée ce samedi 20 mars, est l’occasion de mettre les projecteurs sur les Femmes francophones et résilientes du monde.

Ce 20 mars 2021, une programmation spéciale sera mis en avant sur les réseaux sociaux de l’OIFrancophonie pour célébrer la Journée internationale de la Francophonie.

Cette année, cette journée s’inscrit sous le thème « Femmes francophones, Femmes résilientes », en hommage à toutes les femmes des 88 États et gouvernements de la Francophonie, qui se battent au quotidien, en particulier pendant cette crise sanitaire sans précédent.

En raison de ce contexte sanitaire, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a choisi de célébrer la Journée internationale de la Francophonie dans un format virtuel avec une programmation riche.

Dans ce sens, Louise Mushikiwabo remettra le Prix des Cinq Continents à la lauréate 2020, Madame Béata Umubyeyi Mairesse, pour son roman « Tous tes enfants dispersés » ainsi que la mention spéciale à Paul Kawczak pour son roman « Ténèbre ».

Au menu également, une programmation spéciale de l’émission la « Francophonie, le direct », autour de la thématique « Femmes francophones, Femmes résilientes ». L’événement est modéré par la journaliste Kareen Guiock, avec la participation de la Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, et ponctué d’interventions de personnalités et d’artistes variés.

Enfin, aura lieu la transmission en direct du concert « Voyage en Francophonie » présenté par le Centre culturel du Lycée Français de New York et l’Organisation internationale de la Franco phonie (OIF) en collaboration avec le Centre de la francophonie des Amériques. Un événement pour célébrer la diversité des voix francophones avec les artistes Andréanne A. Malette (Québec,Canada), Yseult (France), Emel (Tunisie), Moonaya (Sénégal) et Mino Cinelu (Martinique). Une soirée animée par la journaliste Aline Afanoukoé.