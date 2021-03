Revue de presse quotidienne de ce samedi 20 mars 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce samedi 20 mars 2021

Le Matin :

• Les Groupes Parlementaires d’Amitié avec le Royaume du Maroc relevant des parlements du Honduras, de la Bolivie et du Nicaragua, ainsi que la liaison de la Fondation globale Afrique latine, ont exprimé leur souhait de tirer profit de l’expérience du Maroc en matière de gestion de la pandémie Covid-19, notamment du succès de sa campagne de vaccination. Ces Groupes parlementaires d’amitié, qui ont salué la politique sanitaire adoptée par le Royaume pour faire face à cette pandémie, ont appelé, dans un communiqué conjoint, le Maroc à soutenir leurs gouvernements « à travers des actions de coopération et d’échange d’expériences ». Saluant la gestion du Maroc de la pandémie actuelle, en particulier le fait que 95% des doses de vaccins anti-Covid injectées en Afrique ont été administrées au Maroc, les parlementaires ont appelé « le Royaume du Maroc à soutenir nos gouvernements et nos acteurs de la santé dans cette bataille, à travers la coopération et le transfert d’expériences », indique le communiqué.

• Le CNDH tient une consultation sur les actions des Institutions nationales des droits de l’Homme. Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a organisé une consultation en ligne sur « les actions des Institutions nationales des droits de l’Homme (INDH) pour la prochaine décennie ». A cette occasion, la présidente du CNDH, Amina Bouayach, a souligné que cet événement offre l’opportunité d’une réflexion sur la meilleure approche pour promouvoir les principes directeurs des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’Homme et renforcer leur mise en œuvre. Ces principes fournissent un cadre mondial faisant autorité pour les devoirs et les responsabilités des entreprises, a expliqué Mme Bouayach cité dans un communiqué du conseil, notant qu’il s’agit d’un véritable pas en avant pour prévenir et lutter contre les violations des droits de l’Homme liées aux entreprises.

Libération :

• L’Europe doit faire preuve d’un engagement plus fort en faveur du règlement du conflit autour du Sahara marocain. L’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, a souligné que l’Europe doit faire preuve d’un engagement plus fort en faveur du règlement du conflit régional autour du Sahara marocain. « Il est temps que l’Europe s’implique davantage pour la résolution de ce conflit et s’engage à soutenir la proposition d’autonomie dans les provinces du sud présentée par le Maroc », a indiqué l’ambassadeur lors d’une visioconférence organisée par l’institution belge « Le cercle royal gaulois artistique et littéraire ». M. Ameur a insisté que l’Union européenne « ne peut pas se permettre d’avoir une position de neutralité négative », relevant que face aux enjeux sécuritaire, migratoire et climatique et aux menaces qui pèsent sur la région, l’Europe a intérêt à ce que le Maghreb surmonte le blocage et retrouve son unité.

• Marché du travail: L’insertion des jeunes, un défi de taille. L’insertion des jeunes sur le marché du travail constitue un défi de taille à relever afin de libérer l’énorme potentiel de cette catégorie et de stimuler l’innovation et promouvoir une croissance forte et durable. Toutefois, le faible taux de cette insertion empêche de saisir ce « dividende démographique » sans égal. Une mise en place de politiques homogènes, globales et intégrées visant l’épanouissement de la jeunesse et de son insertion efficace dans le tissu économique tout en mettant l’accent sur le ciblage des jeunes les plus défavorisés, demeure de plus en plus une priorité. « Le marché du travail marocain est en phase de mutations multiples, dont une transition démographique engendrant une hausse des parts de jeunes demandeurs d’emploi. Cette transition démographique offre une opportunité remarquable pour le développement », a souligné, dans un entretien, le Professeur de méthodes quantitatives et d’économie sociale à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, Aomar Ibourk.

Al Massae

• Les propriétaires des hammams demandent le soutien du gouvernement. Après une fermeture qui a duré plus d’un an et provoqué une crise sociale et économique pour les propriétaires et les professionnels des hammams et douches publiques, notamment dans la région de Casablanca, des hammams de cette région ont repris leurs activités jeudi. Les habitants de cette région avaient réclamé des mois durant l’ouverture de ces hammams à cause de la vague du froid enregistrée cette année. Et alors que tous, professionnels et citoyens, ont salué l’autorisation des autorités de Casablanca pour la reprise des activités des hammams, les propriétaires de ces derniers ont demandé au gouvernement de leur allouer une aide urgente afin de faire l’entretien nécessaire de leurs établissements, dont les équipements ont été endommagés par une fermeture prolongée à cause de l’épidémie de coronavirus.

• Rabat: interpellation du suspect ayant usé de la violence contre les manifestants. Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat a réussi, jeudi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à interpeller le suspect apparu dans des séquences vidéo en train d’user, mercredi dernier à Rabat, de la violence à l’encontre de participants à une manifestation. Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les services de police judiciaire chargés d’enquêter sur cette affaire avaient entamé toutes les recherches préliminaires nécessaires à la lumière des données et enregistrements relayés par les réseaux sociaux, et qui ont permis d’identifier le suspect impliqué dans la commission de ces actes criminels et de l’interpeller.

Assahra Al Maghribia

• Casablanca-Settat: Les prémices d’une bonne campagne agricole. Après une saison agricole en dents de scie à cause de l’irrégularité des précipitations et des conséquences de la pandémie du Covid-19, les agriculteurs de la région Casablanca-Settat, qui représente près du quart de la production nationale en céréales, s’attendent, pour l’actuelle campagne, à une bonne récolte, qui ne manquera pas d’avoir un impact positif sur l’ensemble de la production nationale. Grâce aux fortes pluies enregistrées, de manière régulière, depuis le début de l’exercice 2020-2021 dans différentes provinces de la région (318 mm), le programme des terres cultivées a atteint un taux de réalisation 100%, ce qui va contribuer à l’amélioration du couvert végétal et du volume des eaux souterraines.

• Ryanair reliera Malaga à Rabat à partir de juillet 2021. Le transporteur aérien low-cost Ryanair a annoncé le lancement, à partir du 1er juillet 2021, d’une nouvelle ligne reliant Malaga (sud de l’Espagne) à Rabat. Premier transporteur aérien en Europe, Ryanair précise, dans un communiqué, que cette nouvelle liaison sera assurée avec une fréquence de deux vols par semaine et qu’elle fait partie du programme de la compagnie pour l’été 2021 au niveau de l’aéroport de Malaga. Pour célébrer le lancement de cette nouvelle ligne, Ryanair a mis en vente des billets pour des voyages jusqu’à fin octobre 2021, à réserver jusqu’au dimanche 21 mars.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Espagne : Plus de 264.000 Marocains affiliés à la sécurité sociale. Un total de 264.304 Marocains étaient affiliés à la sécurité sociale en Espagne à fin février dernier, selon le ministère espagnol de l’intégration, de la sécurité sociale et des migrations. Les Marocains se maintiennent ainsi en tête du classement des travailleurs étrangers extra-communautaires cotisant à la sécurité sociale en Espagne, suivis des Chinois (97.064), ressort-il des données du ministère, publiées jeudi. Le nombre total des étrangers affiliés à la sécurité sociale espagnole a atteint 2.053.997 personnes lors du deuxième mois de l’année en cours, en hausse de +0,4% par rapport à janvier 2021, soit 9.328 personnes actives de plus.

• Le leadership africain et arabe du Maroc s’est construit grâce à la sagesse et la clairvoyance de SM le Roi (Député français) . Le leadership africain et arabe du Maroc s’est construit grâce à la sagesse et la clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI, a souligné Yves Hemedinger (LR), député colmarien de la 1ère circonscription du Haut-Rhin et conseiller d’Alsace. A l’occasion d’une rencontre récemment avec le consul général du Maroc à Strasbourg, Driss El Kaissi, le député français a affirmé que le Royaume est un partenaire solide et fiable sur lequel la France peut compter. Un communiqué du consulat général du Royaume précise, que lors de cette rencontre, les deux parties se sont félicitées de l’excellence des relations maroco-françaises et du potentiel dense et varié qui mérite d’être exploité pour un partenariat encore plus fort dans le futur.