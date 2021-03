Facebook, WhatsApp et Instagram en panne à cause du serveur

Les réseaux sociaux du groupe Facebook ont tous connus une panne momentanée vendredi soir. Elle a touché 3 réseaux sociaux pendant plus d’une heure.

Pendant plus d’une heure et dans le monde entier, WhatsApp, Instagram et Facebook Messenger étaient inaccessibles. Certains utilisateurs ont compris qu’il s’agissait d’une panne tandis que d’autres n’ont rien vu voir, surtout concernant WhatsApp, où les messages étaient envoyés mais les interlocuteurs ne les recevaient pas.

La panne aurait débuté à 17H30 GMT, selon les premiers signalements, et serai due à un problème technique, selon Facebook. La maison mère, à savoir Facebook a également été touchée par la panne, notamment au niveau de son site interne.

Sur Instagram, les utilisateurs ont vu une bande s’afficher au lieu de leur écran d’accueil habituel. La mention affichée disait: « Impossible d’actualiser le fil ».

Sur WhatsApp, les appels ont été coupés soudainement, les écrans restaient fixes sont pouvoir savoir si les contacts ont reçu les messages, le réseau ne permettant pas d’envoyer ni de recevoir les messages et appels.

Sur Intagram, pendant plusieurs minutes, la page affichait le massage suivant: « 5xx Server Error » empêchant les utilisateurs d’accéder à l’application et aussi via le site web, sans qu’il ne soit possible de déterminer lequel des 10 types d’erreurs du serveur Instagram a rencontré.

Il s’agit bien d’un problème technique au niveau des serveurs des réseaux sociaux qui n’ont pas réussi à répondre à la requête pour se connecter.

Plusieurs utilisateurs se sont inquiétés pensant que leur compte a été piraté, surtout que ce phénomène est devenu très courant sur Instagram.

Cette panne intervient au moment où Instagram réfléchit à créer une version pour les enfants. Selon le patron du réseau social, Adam Mosseri, « les enfants demandent de plus en plus à leurs parents s’ils peuvent rejoindre des applis les aidant à rester en contact avec leurs amis », a écrit sur Buzzfeed

. « Une version d’Instagram où les parents gardent le contrôle, comme ce que nous avons fait avec Messenger Kids, est une idée que nous explorons », a-t-il ajouté.