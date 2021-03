Coronavirus/Maroc: La région de Dakhla-Oued Eddahab remonte dans le classement régional

Le Maroc a enregistré 444 nouveaux cas porteurs du coronavirus ces dernières 24 heures, portant le total des cas recensés au niveau national depuis le début de l’épidémie à 491 019.

Actuellement, le total des cas actifs passe à 3 878, en baisse par rapport à la veille, parmi eux, 401 cas sont dans un état grave en baisse en comparaison à jeudi. En termes d’incidence nationale, le taux passe à 1350,5 cas par 100.000 habitants, toujours en augmentation

Sur les dernières 24h, l’incidence est 1,2 cas par 100 000 habitants, le même chiffre que la veille et le nombre de personnes vaccinées a atteint les 4 258 813.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas recensés au Maroc ces dernières 24 heures, c’est la région de Casablanca-Settat qui arrive en tête avec 285 cas dont la majorité est concentrée dans la ville de Casablanca avec pas moins de 236 infections, suivies par 20 cas à Nouaceur, 9 à Settat, 8 à Mediouna et à Mohammedia, 2 à El Jadida et à Berrechid.

La région de Rabat-Salé-Kénitra est la deuxième au classement en cette fin de semaine et enregistre 31 nouvelles infections dont 10 recensées à Salé, 7 à Skhirat-Témara et à Sidi Kacem, 5 à Rabat et 2 cas à Kénitra.

Les régions de Marrakech-Safi et de l’Oriental enregistrent le même bilan quotidien avec un total 24 cas dont 18 à Marrakech, 2 à Safi et à Kelaa des Sraghna, 1 à Essaouira et à Al Haouz pour la première région et 11 cas à Oujda-Angad, 8 à Nador, 3 à Berkane et 2 à Taourirt pour la seconde.

De son côté, la région de Dakhla-Oued Eddahab a enregistré un nouvelle hausse des cas après plusieurs semaines de bilans très bas. Ce vendredi, la région à cumulé 20 cas positifs au covid-10 tous Oued Eddahab.

Bilan similaire pour la région de Souss-Massa (8 à Inzegane-Ait Melloul, 5 à Agadir-Ida-Ou-Tanane, 3 à Tiznit et 1 à Chtouka-Ait Baha) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11 à Tanger-Assilah, 3 à Chefchaouen, 1 à Tétouan et à Al Hoceima) qui ont enregistré respectivement 17 et 16 nouvelles infections.

Même bilan pour les régions de Beni Mellal-Khénifra et de Drâa-Tafilalet qui ont toutes deux cumulé 10 infections: 8 cas à Khouribga, 1 à Khénifra et à Fqih Bensaleh pour Beni Mellal-Khénifra et 8 cas à Errachidia et 2 à Tinghir Drâa-Tafilalet.

Dernières régions au classement, Laâyoune-Sakia El Hamra qui enregistré 5 cas dont 3 à Laâyoune et 2 à Boujdour, et enfin 1 cas pour les régions de Fès-Meknès (à Meknès) et Guelmim-Oued Noun (à Assa Zag).