Ben Abdelkader: La justice hébraïque est partie intégrante du système judiciaire du Royaume

La justice hébraïque constitue une partie intégrante du système judiciaire du Royaume, a affirmé le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader, qui a mis en avant l’importance et l’attention accordées à la composante hébraïque en tant que l’une des manifestations de la diversité qui caractérise l’identité marocaine.

Le ministre, qui intervenait à l’ouverture d’un Colloque national sur la justice hébraïque au Maroc, organisé à « Bayt Dakira » par le ministère de la Justice et le Centre d’Etudes et de Recherches sur le Droit Hébraïque au Maroc, a indiqué que la tenue de cette rencontre dans cet Espace emblématique intervient dans le sillage d’une série d’actions que son département envisage d’entreprendre pour mettre en lumière la justice hébraïque et les rôles qui lui sont dévolus

Le Maroc était et demeure l’unique pays arabe où les juifs marocains disposent de Chambres rabbiniques qui sont chargées de statuer sur leurs litiges relatifs notamment aux affaires du statut personnel et de l’héritage, a-t-il encore dit lors de cette rencontre, tenue en présence notamment du conseiller royal, président-fondateur de l’association Essaouira-Mogador et président d’honneur du Centre d’Etudes et de Recherches sur le Droit Hébraïque au Maroc, André Azoulay.

Au vu de l’importance de la justice hébraïque au Maroc, elle a été encadrée par un ensemble de Dahirs Chérifiens qui illustrent ses liens très étroits avec l’institution d' »Imarat Al Mouminine », a ajouté Ben Abdelkader, notant que tout au long des années et des décennies écoulées, la justice hébraïque dans le Royaume a réussi à accumuler de grands acquis en termes de jurisprudences judiciaires inhérentes au statut personnel des citoyens juifs marocains, lesquelles sont devenues une référence pour les étudiants et les chercheurs dans le domaine juridique sur les plans national et international.

En vue de la préservation, de la valorisation et de la protection de cet héritage historique de la justice hébraïque au Maroc, M. Ben Abdelkader a précisé que son département a lancé, il y a quelques semaines, une campagne nationale pour la collecte des jugements et des manuscrits hébraïques répartis sur les différents centres de conservation et d’archivage relevant du ministère de la Justice, faisant savoir que les services de son ministère vont œuvrer à leur centralisation, à leur archivage électronique et à leur conservation dans des conditions sûres, leur garantissant ainsi une protection contre tout endommagement.

Au terme de son intervention, le ministre a annoncé la finalisation d’un projet structurant visant la création d’un Musée national de la mémoire du système de la justice dans le Royaume, dans lequel la justice hébraïque jouira d’une place de choix, lequel projet qui contribuera à faire connaître la justice hébraïque dans le pays, les magistrats ayant exercé au sein des Chambres Rabbiniques dans les différentes circonscriptions judiciaires ainsi que les jurisprudences et les jugements qu’ils ont émis à propos de divers sujets et dossiers.