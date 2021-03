USA: Bill Nelson pour diriger la NASA

Le président américain Joe Biden a nommé l’ancien sénateur démocrate de Floride, Bill Nelson au poste de directeur de l’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace (NASA).

Un communiqué de la Maison Blanche, a indiqué ce vendredi que s’il est confirmé, Nelson, qui a siégé au Sénat pendant 18 ans, dirigera la NASA dans le cadre de son programme Artemis, qui consiste à travailler avec des entreprises privées pour établir une présence sur la Lune, avec l’objectif ambitieux d’atteindre Mars dans les années à venir.

A noter que Bill Nelson est un fervent défenseur politique de l’agence spatiale depuis des décennies. Il a effectué un vol à bord de la navette spatiale Columbia en 1986 et passé six jours en orbite lorsqu’il présidait une sous-commission de la Chambre des représentants chargée de superviser les sciences et les applications spatiales. À l’époque, sa circonscription comprenait le Centre spatial Kennedy.

Le sénateur républicain de Floride Marco Rubio a apporté vendredi son soutien ferme à la nomination de Nelson, laissant présager que sa confirmation bénéficiera d’un soutien des deux partis.