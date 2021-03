Bourse de Casablanca: Clôture en baisse

La Bourse de Casablanca a clôturé vendredi en baisse, plombée par le repli des secteurs « Loisirs et Hôtels », « Bâtiment et Matériaux de construction » et « Mines ». Au terme d’une journée d’échanges exclusivement dans le rouge, l’indice principal de la cote casablancaise, le Masi, a baissé de 0,28% à 11.465,21 points, et le MSI20 a régressé de 0,26% à 934,48 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est replié quant à lui de 0,29% à 9.328,45 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a lâché 0,44% à 10.503,24 points et le FTSE Morocco All-Liquid a abandonné 0,34% à 9.816,6 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a reculé de 0,28% à 873,12 points.

A la baisse, l’indice « Loisirs et Hôtels » a chuté de 3,1%, sous le poids de la forte baisse de RISMA. Le secteur des « Bâtiment et Matériaux de construction » a accusé un repli de 1,98%, affaibli par les groupes Sonasid (-3,99%), LafargeHolcim Maroc (-2,36%), Jet Contractors (-1,84%) et Ciments du Maroc (-1,5%). De même, l’indice « Mines » a diminué de 1,71%, sous l’effet de la baisse générale de l’ensemble de ses valeurs, à savoir Managem (-2,09%) et Miniere Touissit (-1,84%).

Du côté des gagnants, l’indice « Équipements électroniques et électriques » a pris 1,96%, soit la plus forte hausse de la journée, suivi de celui de « Nexans Maroc » (+1,96%). Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à près de 394 millions de dirhams (MDH). La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 593,73 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Atlanta Sanad (+3,99% à 83,71 DH), Colorado (+3,98% à 50,92 DH), Auto Hall (+3,67% à 82,99 DH), Involys (+3,22% à 109 DH) et Disway (+3,04% à 580 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Sonasid (-3,99% à 365,8 DH), CDM (-3,63% à 451 DH), Risma (-3,1% à 101,5 DH), LafargeHolcim Maroc (-2,36% à 1612 DH) et Alliances (-2,1% à 32,6 DH).