Happiness Report: La Finlande « pays le plus heureux du monde » pour la 4è année consécutive

Pour la 4è année consécutive, la Finlande a été désignée, vendredi, pays le plus heureux du monde, selon le World Happiness Report, qui révèle un Top 10 dominé par les pays nordiques.

Cette étude annuelle commanditée par les Nations Unies, comprenait cette année, et contrairement aux années précédentes, des enquêtes sur la façon dont les pays ont géré la pandémie de coronavirus qui secoue le monde depuis plus d’un an.

Selon les auteurs du rapport, l’enquête de cette année examinait les effets de la crise sur la structure et la qualité de la vie des gens ainsi que la manière dont les gouvernements y ont fait face. L’Islande, le Danemark, la Suisse et les Pays-Bas sont venus derrière la Finlande dans l’indice de cette année.

Tous les pays nordiques sont classés dans le top 10 d’une liste de 149 pays, tandis que l’Estonie est venue au 28ème rang, et la Russie 60e. Le Zimbabwe ferme le classement à la dernière place.

Les 20 pays au bas de la liste se trouvent en Afrique, dont beaucoup étaient aux prises avec des situations difficiles, des troubles ou même une guerre civile.

Cette enquête annuelle indépendante est organisée par le Réseau des solutions de développement durable des Nations Unies. Environ 1.000 personnes interrogées dans chaque pays ont été invitées à évaluer, par exemple, la qualité de leur vie sur une échelle de zéro à 10.