Tanzanie: Les condoléances du Roi Mohammed VI après le décès du président Magufuli

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande affliction la nouvelle du décès du Président John Pombe Magufuli.

En cette douloureuse circonstance, le Roi exprime à Samia Hassan Suluhu, en Son nom propre et au nom du peuple marocain, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, ainsi qu’aux membres de la famille du défunt et au peuple tanzanien ami, suite à la perte d’un grand Homme d’Etat qui a contribué avec beaucoup de dévouement et de sincérité au développement des acquis économiques de son pays et de ses intérêts supérieurs.

« En partageant vos sentiments en ce moment difficile, J’évoque avec beaucoup d’estime ce que Nous avons ressenti chez le défunt, pendant Notre visite officielle dans votre pays frère en octobre 2016, de fraternité sincère et forte détermination pour le renforcement d’une coopération fructueuse et constructive entre Nos deux pays frères », indique le Souverain.