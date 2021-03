Relations USA/Maroc : La sous-secrétaire adjointe au Commerce Camille Richardson effectue une visite virtuelle

Dans la continuité des efforts des Etats-Unis pour accroître les investissements au Maroc, la Sous-secrétaire adjointe au Commerce du pays de l’Oncle Sam a effectué une visite virtuelle avec des chefs d’entreprises et des responsables du gouvernement marocain.

La visite virtuelle de la Sous-secrétaire adjointe Camille Richardson a mis l’accent sur les relations commerciales étroites entre les Etats-Unis et le Maroc.

«Les Etats-Unis apprécient nos liens historiques avec le Maroc et sont investis dans le développement de nos relations commerciales mutuellement avantageuses», a-t-elle déclaré.

La Sous-secrétaire s’est également entretenue avec Khalid Cherkaoui, Secrétaire général du Ministère des Transports, de l’Equipement, de la Logistique et de l’Eau, et avec Abderrahim El Hafidi, Directeur général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), afin d’échanger sur les projets de construction de barrage ainsi que de l’usine de dessalement de l’eau.

Cette visite virtuelle est également l’occasion de célébrer le 15e anniversaire de l’Accord de libre-échange entre le Royaume et les USA, fruit d’une amitié vieille de plus de 200 ans.

Depuis la signature de cet accord, les exportations marocaines vers les Etats-Unis ont doublé, et plus de 120 entreprises américaines ont investi au Maroc, créant plus de 100.000 emplois, principalement dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et de l’énergie.