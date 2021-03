Ligue des Champions : Hakim Ziyech dans l’équipe type des 8e de finale

Buteur lors de la qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions de Chelsea face à l’Atletico de Madrid, Hakim Ziyech se retrouve dans l’équipe type pour cette phase de la compétition.

Belle revanche pour Hakim Ziyech. Après des débuts compliqué en Ligue des Champions, et un manque de temps de jeu, l’international marocain a montré l’étendu de talent face à l’Atlético de Madrid (2-0), en ouvrant le score pour Chelsea à la 34e minute ,après avoir été parfaitement servi par son coéquipier Timo Werner.

Ziyech a produit une performance étincelante pour aider Chelsea FC à rejoindre Liverpool FC, Manchester City, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et le FC Porto avec lequel son équipe croisera le fer en quarts de finale.

Cette prestation lui a également permis de figurer dans la prestigieuse équipe type des 8es aux côtés notamment de Sergio Ramos, Luka Modric, ou encore Kevin de Bruyne.

Le milieu de terrain âgé de 28 ans n’a pas caché sa joie d’avoir retrouvé les terrains et le niveau de jeu qu’on lui connaît. « Nous avons fait un bon match et livré une bonne performance. Le premier but nous a beaucoup aidé à dominer la rencontre », a-t-il déclaré.

« Les deux dernières semaines étaient difficiles, et je suis content d’avoir marqué. Je n’abandonne pas, et je vais continuer à bien travailler… Je m’entends bien avec Werner et Harvetz, nous sommes doués pour profiter des espaces », a-t-il ajouté.

Ziyech a marqué trois buts et effectué trois passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues cette saison depuis son transfert de l’Ajax l’été dernier.

Chelsea cherchera à atteindre les demi-finales de la FA Cup dimanche lorsqu’il affrontera Sheffield United dans les huit derniers.