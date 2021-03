Maroc : Une baisse de 11,7% de créations d’entreprises physiques et morales en 2020

Entre les entreprises personnes physiques et les personnes morales, c’est un total de 83 806 entreprises qui ont été créées en 2020 soit une baisse de 11,7% par rapport à l’exercice de 2019 fait savoir, l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

Cette baisse est conséquente de la crise sanitaire que traverse le Royaume. Le nombre de créations d’entreprises en 2020 suite aux restrictions afférentes à la situation sanitaire se répartit à peu près aux deux tiers (54 691) entre les personnes morales et du restant (29 115) entre les personnes physiques. Pour cette première catégorie d’entreprises dont le total est de 697 400, elle est dominée par le secteur commercial au tiers (32,51%), du Bâtiment et travaux public (BTP) et activités immobilières (24,37%) et des services divers (17,07%) etc.

Quant aux entreprises personnes physiques, qui totalisent le nombre de 1 179 576 durant le dernier exercice, la répartition sectorielle s’établit comme suit, 57,31% relèvent du commerce, 10,43% des industries et 7,55% des services divers, ajoute l’OMPIC. Si l’on constate que les créations d’entreprises personnes morales ont augmenté (7,5% de hausse par rapport à l’année 2019) grâce surtout à un bon dynamisme de fin d’année, ce n’est pas le cas, de celles d’entreprises personnes physiques qui elles ont fortement diminué sur l’année, avec une chute de 34%.

Dans l’espace, la crise a affecté les régions de façon inégale et si Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kenitra a plus ou moins bien résisté en dépit d’une conjoncture fâcheuse d’un recul de 2% (Morales) et 2,8% (Physiques) en 2020, ce n’est nullement le cas de Tanger-Tétouan-Al Hoceima qui y a laissé des plumes à plus du tiers 36,5% avec 10 773 entreprises créées en 2020. Il en est de même pour la région de l’Oriental qui a vu le nombre de créations d’entreprise diminuer de 31% avec 5 504 créations. Au total, Casablanca-Settat abrite 276 175 entreprises personnes morales et 279 901 entreprises personnes physiques, devant Rabat-Salé-Kénitra (101 668 et 146 699) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (75 246 et 141 907), indique le baromètre d’OMPIC.

Le confinement de trois mois décrété il y a de cela une année y est pour beaucoup dans cette conjoncture économique peu reluisante. Et si l’on a limité les dégâts les résultats escomptés sont en deçà des prévisions en cette année charnière malgré une reprise à partir de septembre qui a freiné la descente aux enfers faisant clôturé l’exercice sur une baisse de 12% alors que le mois dit, elle était de 20,4% par rapport à septembre 2019. Cette prouesse sur le dernier trimestre qui a permis de booster les créations d’entreprises laisse entrevoir quelques signes d’une reprise économique génératrice de revenus et d’emplois et à un retour progressif à la normalité économique du Royaume.

On peut tout en louant ce dynamisme de fin d’année espérer également que les personnes en difficulté suite à des pertes d’emploi, puissent retrouver une activité. D’autant plus que, la hausse des créations d’entreprises constatées en fin d’année concerne peu les secteurs à forte valeur ajoutée d’où plus un cycle de survie qu’une dynamique de création d’emplois pérenne.